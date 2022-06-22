В Ханты-Мансийске с 20 по 24 июня 2022 года пройдёт Научно-практическая конференция с международным участием «III Шесталовские чтения»

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22 июня 2022 года выдающемуся мансийскому писателю Ивану Николаевичу Шесталову (Ювану Шесталову) исполнится 85 лет.
Для участия в юбилейном мероприятии приглашаются учёные, писатели, аспиранты, переводчики, работники культуры и образования.
Форма участия – очная, заочная.
Язык чтений – русский.
Программа мероприятия:
Сроки проведения: 20 – 24 июня 2022 года.
20 июня – день заезда участников.
21 июня – Научно-практическая конференция «III Шесталовские чтения».
22 июня – Литературная гостиная «Когда заря с зарёю сходится…». Посещение Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
23 июня – Мемориальная акция «Дань памяти» – посещение места захоронения писателя и городища Мирового смотрителя.
24 июня – день отъезда участников.
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
1. Творчество Ювана Шесталова в современном мире.
2. Языки коренных малочисленных народов Севера.
3. Фольклор и письменная традиция. Проблемы фольклоризма в литературе.
4. Перевод как объект лингвистического исследования.
5. Материальная и духовная культура обских угров и самодийцев.
6. Популяризация литературного наследия. Опыт. Проблемы. Перспективы
Для участия в чтениях необходимо не позднее 1 июня 2022 года направить заявку (форма прилагается) на электронный адрес: geras_sa78@mail.ru с пометкой в теме письма «Шесталовские чтения».
Материалы чтений планируется издать отдельным сборником. Информация с техническими требованиями по оформлению статьи будет выслана дополнительно.
Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны.
Контактные лица:
Динисламова Светлана Силиверстовна – +79044668470, dinislamovass@mail.ru
Герасимова Светлана Алексеевна – +79044660025, geras_sa78@mail.ru
Просим сообщить информацию о конференции Вашим коллегам.