В Ханты-Мансийске с 20 по 24 июня 2022 года пройдёт Научно-практическая конференция с международным участием «III Шесталовские чтения»

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В Ханты-Мансийске с 20 по 24 июня 2022 года пройдёт Научно-практическая конференция с международным участием «III Шесталовские чтения»

22 июня 2022 года выдающемуся мансийскому писателю Ивану Николаевичу Шесталову (Ювану Шесталову) исполнится 85 лет.

Для участия в юбилейном мероприятии приглашаются учёные, писатели, аспиранты, переводчики, работники культуры и образования.

Форма участия – очная, заочная.

Язык чтений – русский.

Программа мероприятия:

Сроки проведения: 20 – 24 июня 2022 года.

20 июня – день заезда участников.

21 июня – Научно-практическая конференция «III Шесталовские чтения».

22 июня – Литературная гостиная «Когда заря с зарёю сходится…». Посещение Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».

23 июня – Мемориальная акция «Дань памяти» – посещение места захоронения писателя и городища Мирового смотрителя.

24 июня – день отъезда участников.

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:

1. Творчество Ювана Шесталова в современном мире.

2. Языки коренных малочисленных народов Севера.

3. Фольклор и письменная традиция. Проблемы фольклоризма в литературе.

4. Перевод как объект лингвистического исследования.

5. Материальная и духовная культура обских угров и самодийцев.

6. Популяризация литературного наследия. Опыт. Проблемы. Перспективы

Для участия в чтениях необходимо не позднее 1 июня 2022 года направить заявку (форма прилагается) на электронный адрес: geras_sa78@mail.ru с пометкой в теме письма «Шесталовские чтения».

Материалы чтений планируется издать отдельным сборником. Информация с техническими требованиями по оформлению статьи будет выслана дополнительно.

Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны.

Контактные лица:

Динисламова Светлана Силиверстовна – +79044668470, dinislamovass@mail.ru

Герасимова Светлана Алексеевна – +79044660025, geras_sa78@mail.ru

Просим сообщить информацию о конференции Вашим коллегам.

Пт, 13/05/2022 - 10:09

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