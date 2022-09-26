В Югре стартует международная научная конференция «Этнокультурное наследие коренных народов как ресурс устойчивого развития Югры»

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Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в международной конференции «Этнокультурное наследие коренных народов как ресурс устойчивого развития Югры»
Мероприятие стартует сегодня, 26 сентября, в Ханты-Мансийске. Международная конференция проходит в гибридном формате. В ней принимают участие ученые разных стран, занимающиеся исследованиями истории культуры, этнографии, археологии и фольклористики. Планируется онлайн-подключение учёных из Белорусии, Севастополя, Москвы.
Отметим, впервые в рамках работы площадок конференции объединились ученые, преподаватели Нижневартовского, Югорского и Сургутских государственных университетов.
Задачи конференции — популяризация, анализ и сохранение историко-культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, формирование исторического и национального самосознания, определение новых векторов и сюжетов в региональной, отечественной и зарубежной историографии, распространение научных знаний, привлечение талантливой молодежи к югорскому этнокультурному многообразию, культурной самобытности народов и этнических общностей.
Откроет конференцию пленарное заседание с участием Натальи Комаровой, директора института российской истории Российской академии наук Юрия Петрова и первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова.
В рамках мероприятия пройдут дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы, четыре сессии: «Историко-культурное наследие народов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: опыт сохранения», «Этнокультурное наследие как бренд округа», «Культурное наследие Югры в цифровую эпоху», «Языки и фольклор Югры».
На площадках форума работает интерактивный выставочный проект «Чум в чуме» этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», который предлагает участникам рассмотреть традиционный чум с точки зрения научных законов. Также открыта выставка «Югорская коллекция: народное искусство в креативной экономике Югры», на которой представлены изделия народных художественных промыслов автономного округа. Музеем природы и человека организована экспозиция «Пойковский клад», на которой представлены редкие археологические артефакты из фондов музея. «Пойковский клад» — одна из самых значительных коллекций обнаруженных за последнее время предметов культовой металлопластики раннего железного века Западной Сибири.
Напомним, конференция проходит в рамках регионального научно-просветительского проекта «Многовековая Югра», цель которого — привлечение интереса к историко-культурному наследию много национального народа Югры.
В рамках проекта ведётся создание Академической истории Ханты-Мансийского автономного округа — единого восьмитомного издания, работа над которым будет завершена в 2023 году. Конференция — одна из итоговых встреч ученых, ведущих исследовательскую работу, которая ляжет в основу издания.
Добавим, одновременно с научной конференцией сегодня, 26 сентября, на портале «Открытый регион» стартует олимпиада «История Югры», принять участие в которой может любой желающий.
Международная конференция «Этнокультурное наследие коренных народов как ресурс устойчивого развития Югры» проходит при поддержке правительства автономного круга, института российской истории Российской академии наук, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Мероприятие продлится три дня.
admhmao.ru