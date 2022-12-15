Услышать звуки северного ветра смогут гости Окружного Дома народного творчества
18 декабря в 14 часов приглашаем на концертную программу «Звуки северного ветра». Это уникальная возможность познакомиться с обрядовой культурой коренных малочисленных народов Севера, погрузиться в атмосферу чудесной музыки обско-угорских народов.
Для зрителей прозвучат народные песни, личные музыкальные композиции известных исполнителей фольклора и участников студий Окружного Дома народного творчества, песни на стихи самобытных авторов в сопровождении традиционных наигрышей музыкальных инструментов народов ханты и манси.
Концертную программу представляют Окружная школа Медвежьих игрищ, фольклорная студия «Ёмвош ёх» и Окружная школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
Приобрести билет можно по ссылке: https://clck.ru/332fnu (стоимость 50 рублей, оплата возможна по Пушкинской карте).
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