В санатории «Юган» внедряются новые процедуры: озонотерапия, бесконтактный гидромассаж и кедровая бочка
Новый метод лечения, в котором используется медицинский озон, а точнее озоно-кислородная смесь, обладающая мощным лечебным действием благодаря сильным окислительным свойствам озона.
Озонотерапия оказывает антибактериальное, антивирусное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие, усиливает микроциркуляцию и обмен веществ, помогает при нарушении перекисного окисления липидов и повышает активность системы антиоксидантной защиты. Все это дало возможность использовать озонотерапию при лечении целого ряда заболеваний: бронхолегочных, нарушениях кровообращения, микробных поражениях, трофических язвах и ожогах, в кардиохирургии и неврологии, и конечно же, косметологии. Сочетание озонотерапии с другими физическими факторами или лекарственными препаратами повышает эффективность проводимого лечения.
Бесконтактный гидромассаж - процедура, сочетающая эффект флоатинга и действие классического массажа. Непосредственного контакта с водой не происходит, от воды вас отделяет эластичная мембрана, через которую прекрасно чувствуется тепло и нежные колебания.
Кедровая бочка - уникальная мини-сауна. Пар в сочетании с отваром целебных трав оказывает мощное благотворное воздействие на системы организма человека: иммунную, лимфатическую, нервную и сердечно-сосудистую.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214