Голос Севера: наследие Ювана Шесталова
В Ханты-Мансийске 22 июня в этнографическом музее «Торум Маа» состоялась литературная встреча «…Когда заря с зарёю сходится». Это событие посвящено памяти великого мансийского поэта, который стал голосом своего народа для всей России. Речь идёт об Иване (Юване) Николаевиче Шесталове – первом профессиональном поэте народа манси.
Творчество Шесталова – это живой мост между древней угорской и российской культурой. Его стихи переведены на десятки языков мира: от финно-угорских языков до европейских. Этот список показывает, как голос маленького северного народа манси стал слышен далеко за пределами родного Югорского края.
Переводчикам было непросто переводить поэзию Шесталова. Его строки полны образов северной природы, особого мировоззрения, ритма и фольклора обских угров. Многие слова просто не имеют аналогов в других языках. Но именно преодоление этих сложностей стало актом культурного диалога. Переводчики искали не просто точный смысл, а поэтическое звучание, чтобы передать дух Севера.
В 1958 году стихотворение «Щахыл» («Гроза») переводили сразу несколько известных поэтов. Сам Шесталов позже отмечал, что наиболее удачным получился вариант Михаила Дудина.
В 1961 году вышел сборник «Миснэ» («Добрая лесная фея»), где рядом с мансийскими текстами были опубликованы смысловые переводы Алексея Баландина.
Повести «Синий ветер каслания» и «Когда качало меня солнце» выходили на украинском, литовском, венгерском и испанском языках. Через темы семьи и родной земли стихи Шесталова находят отклик у читателей самых разных национальностей, показывая многообразие нашей страны.
На встрече звучали стихи поэта, гости делились воспоминаниями знакомства с ним. Всё это помогает лучше понять масштаб личности этого человека.
Директор музея «Торум Маа» Елена Терентьевна Федотова поделилась трогательной историей о дружбе двух поэтов: «Мне в руки попала книжечка с называнием «Ночь на снегу», которая была выпущена в 1966 году. Здесь есть автограф Ювана Шесталова башкирскому поэту Анвару Бикчентаеву со строками «Старшему собрату по перу, с благодарностью за дружбу и теплоту». Сегодня эту книгу она передала в дар кабинету И.Н. Шесталова музея «Торум Маа».
Елена Терентьевн подчеркнула, что эта книга – символ духовной связи двух авторов, посвятивших жизнь служению своим народам и сохранению культурного наследия. По её словам, дружба Шесталова и Бикчентаева – яркий пример того, как творческие люди разных национальностей укрепляют духовное единство России.
Другой участник встречи – доктор педагогических наук Александр Николаевич Семёнов – вспоминал их студенческие споры и лингвистические открытия. Он отметил ответственный подход поэта Шесталова к переводам своих произведений. Юван Николаевич лично отбирал переводчиков, подробно обсуждал с ними все нюансы и добивался того, чтобы в переводах сохранялись не только смысл, но и поэтическое звучание, а самое главное – культурный код мансийского народа.
Сестра поэта Альбина Николаевна Мехнина (Шесталова) рассказала о главной мечте брата, которая осталась неисполненной: «У него была одна мечта – недалеко от Ханты-Мансийска построить городище под названием «Мир суснэ хум», но так и не успел её осуществить. Он нашёл место под Ханты-Мансийском у реки, поставил там избушку, всё это он смог сделать от продажи квартиры в Санкт-Петербурге. Он очень хотел помочь молодёжи народов ханты и манси, чтобы они здесь работали».
Альбина Николаевна также вспомнила семейную легенду. Их прабабушка, которая прожила 119 лет, говорила, что в их роду родится мальчик, и он станет великим – на свет появился Юван.
Литературная встреча «…Когда заря с зарёю сходится» показала, что поэзия Ювана Шесталова – это не просто сохранение литературного наследия народа манси, его голос достойно звучит в многоголосье культур всей России, напоминая нам о силе единства и красоте родного слова.
Николай Меров