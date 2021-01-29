Туристические проекты Югры – лауреаты национальной премии «События России – 2020»

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Туристические проекты Югры – лауреаты национальной премии «События России – 2020»

В Москве подвели итоги первой всероссийской профессиональной премии «События России», организованной в рамках проекта «Гостеприимная Россия».

В конкурсе на соискание премии при поддержке департамента промышленности и других органов власти Югры были представлены 11 проектов в сфере событийного туризма автономного округа, шесть из них стали лауреатами.

Гран-при в номинации «MICE. . События деловой направленности в сфере науки и производства» получил проект «Международный IT-форум», югорский проект «Турнир по греко-римской борьбе»  стал победителем в номинации «Спорт. Соревнования по традиционным видам спорта», «Фестиваль «Хатлые» стал вторым в номинации «MICE. События деловой направленности в сфере культуры и развития социальной сферы», второе место у гостиницы «Олимпийская» в номинации «Площадка для проведения Событий. Гостиницы и иные средства размещения». Третьего места в номинации «Культура. Шоу и парады» удостоен проект «Фестиваль ледовых скульптур»,  проект «Соревнование на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах» также стал третьим в номинации «Спорт. Соревнования по инновационным видам спорта».

В 2020 году с учетом ситуации, связанной с ограничениями из-за пандемии коронавируса, были добавлены новые номинации и критерии для дистанционных и очно-заочных событий. При этом факторы прозрачности и объективности оценок, профессиональные экспертные советы и методика определения лучших, остались неизменными.

Напомним, премия «События России» учреждена национальной ассоциацией специалистов событийного туризма для поддержки лучших событийных мероприятий России, их продвижения и развития.

источник: https://admhmao.ru/

 

Пт, 29/01/2021 - 14:07

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