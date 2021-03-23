Число получателей мер господдержки среди коренных народов увеличивается

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Государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в Югре работает с 2019 года. Основным её исполнителем является департамент внутренней политики Югры. В 2020 году на реализацию программы было запланировано 123 млн. рублей.
– Окружная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в 2020 году исполнена на сумму 122 млн рублей, – рассказала специалист отдела развития коренных малочисленных народов Севера департамента внутренней политики Югры Екатерина Сапожникова. – В 2020 году из-за ограничительных мер было отменено большое мероприятие – Международные соревнования на Кубок Губернатора по гребле на обласах. Большая часть средств 2,5 млн рублей, заложенных на проведение праздника, остались в программе и были распределены на другие меры господдержки, часть, а это 1 млн рублей, были сняты с программы. Другие мероприятия, направленные на развитие и сохранение культуры малочисленных народов Югры, прошли в онлайн-формате.
Говоря о самых популярных мерах господдержки, которыми чаще всего пользуются представители коренных малочисленных народов Севера, Екатерина Сапожникова назвала три меры – оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, компенсация затрат на приобретение технических средств, используемых для строительства хозяйственных построек, и компенсация оплаты обучения студентов.
– В настоящее время студенты, обучающиеся по региональному перечню профессий, могут претендовать на компенсацию оплаты обучения. Кроме этого, малообеспеченные граждане имеют право на ряд социальных выплат. Студенты получают компенсационные выплаты на оплату общежития, на канцелярию, книжную продукцию, а также на питание. В 2020 году этими мерами господдержки воспользовалось 800 студентов. Среди них 70 человек получили компенсацию на оплату обучения, 730 человек воспользовались мерами господдержки как малообеспеченные граждане. На поддержку этой категории югорчан в госпрограмме заложено 40 млн рублей бюджетных средств, из них федеральные деньги в размере 8 млн 700 тысяч рублей.
Перечень мер господдержки по данной программе достаточно широкий. К примеру, коренные народы могут претендовать на компенсацию затрат, связанных с покупкой оленей. Специалист департамента внутренней политики рассказала, в 2020 году на данную меру поддержки заявителей не было.
– В конце прошлого года в госпрограмму было внесено изменение, согласно которому на эту меру могут претендовать коренные малочисленные народы, у которых есть соглашения с недропользователями. Эти изменения вступили в силу с 1 января 2021 года. Теперь коренные народы, ведущие традиционный образ жизни, могут рассчитывать на возмещение затрат на покупку оленей. Благодаря внесенным изменениям, в 2021 году желающих воспользоваться данной мерой поддержки станет больше, – пояснила Екатерина Сапожникова.
Напомним, в 2020 года в программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» были внесены существенные поправки. Одна из поправок касается обустройства территорий традиционного природопользования. Теперь коренные народы могут воспользоваться компенсацией затрат на приобретение технических средств, используемых для строительства хозяйственных построек – это бензопила, пилорама и квадроцикл для перевозки стройматериалов. Субсидия предоставляется на бензопилу, максимальный размер субсидии – 50 000 рублей, пилораму, максимальный размер субсидии – 260 000 рублей и квадроцикл, максимальный размер субсидии составляет 300 000 рублей.
Также введена новая мера поддержки – компенсация расходов на обучение на право управления самоходными машинами категории «А», на право управления маломерным судном и проезда к месту нахождения организации, осуществляющей указанные виды обучения и обратно. Данные изменения также начали действовать с 1 января этого года.
Также необходимо добавить, на 2021 год на реализацию госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» запланировано 164 млн рублей.
Людмила Теткина