Жителям села Няксимволя рассказали о проекте строительства турбазы в деревне Усть-Манье

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29 марта в селе Няксимволе Берёзовского района состоялась встреча представителя туристско-транспортной корпорации «Спутник» Василия Сочилина с местными жителями. На встрече он рассказал о проекте строительства туристической базы в деревне Усть-Манье. Поселение административно относится к селу Няксимволю и расположено на берегу реки Северной Сосьвы, вблизи Приполярного Урала.
По мнению Василия Сочилина, Усть-Манья очень удачно расположена и будет интересна туристам, совершающим туристические походы на Приполярный Урал по реке Северная Сосьва до озера Турват в поселения манси, а также в соседние регионы, в Коми республику на плато «Мань пупыг нёр» и Свердловскую область на перевал Дятлова.
– На встрече местные жителей задавали вопрос, что даст развитие проекта для нашего поселения. Поднимали проблему транспортной доступности, вопросы экологии. По словам Василия Сочилина, реализация такого большего проекта – это дополнительные рабочие места, возможность реализовать свою сувенирную продукцию, дикоросы. Он даст новый импульс развития нашей территории, жители это понимают, поэтому и к проекту относятся положительно, – рассказала заместитель главы деревни Хулимсунта по Няксимвольской территории Татьяна Волкова.
Туристический объект в деревне Усть-Манье возведут в рамках проекта «Туристические деревни России». В деревне Усть-Манье построят 10 гостевых домов со всеми удобствами и хорошего уровня комфортности, рассчитанные на семейный отдых. Планируется, что первые гостевые дома запустят к зимнему сезону 2022 года.
Людмила Теткина