Подготовку к экзаменам, организацию летнего отдыха и оздоровления югорчан обсудят в прямом эфире жители Югры и губернатор

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Подготовку к экзаменам, организацию летнего отдыха и оздоровления югорчан обсудят в прямом эфире жители Югры и губернатор
Фото ugra.mk.ruФото ugra.mk.ru
Фото ugra.mk.ru

Онлайн-встречу с жителями Югры проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм»«ВКонтакте»«Одноклассники» в пятницу, 2 апреля.

«Друзья. Завершились весенние каникулы, началась четвертая четверть. Предстоит подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, выпускным, поступлению в вузы и колледжи, организация летнего отдыха и оздоровления детей в условиях напряженной эпидемиологической ситуации. В пятницу, 2 апреля, в 12:00, в онлайн-эфире обсудим вопросы по организации этой работы в муниципальных образованиях, ее открытости, вовлечению в нее родителей», - написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.

Модераторами прямого эфира станут организатор сообщества и чатов «Родительский комитет Сургута и ХМАО» Елена Кирьянова, автор и руководитель проекта #ПикникХМ Валентина Киселева, председатель Молодежной палаты при Думе Мегиона, выпускник 11 класса Иван Тернов, многодетная мама-блогер Гульфия Фаттахова.

Кроме того, в ходе встречи ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент», дадут представители отраслевых департаментов, эксперты.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».  

Трансляция прямого эфира состоится в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

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Фото ugra.mk.ruФото ugra.mk.ru
Фото ugra.mk.ru
Фото ugra.mk.ruФото ugra.mk.ru
Фото ugra.mk.ru
Ср, 31/03/2021 - 10:22

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