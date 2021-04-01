Школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов провела практическую сессию онлайн

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В Окружном Доме народного творчества прошел практический семинар Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов. Занятия транслировались в официальной группе «ВКонтакте» Окружного Дома народного творчества.
В прямом эфире выступили Анатолий Вадичупов, Мастер народных художественных промыслов Югры, руководитель занятий по изготовлению музыкальных инструментов, и Алексей Рещиков, руководитель занятий по обучению игре на музыкальных инструментах. Специальным гостем выпусков стала югорская певица, поэт и общественный деятель - Вера Кондратьева.
С 29 по 31 марта наши мастера знакомили зрителей с музыкальной культурой обских угров. В первый день прошла презентация методической литературы, изданной Окружным Домом народного творчества. Следуя рекомендациям этих изданий, даже начинающий исполнитель сможет освоить базовые навыки игры на струнных инструментах – санквылтапе, лебеде и скрипке. В конце занятия Вера Кондратьева попробовала самостоятельно сыграть мелодию со страниц одного из пособий на санквылтапе.
«Сначала кажется, что играть сложно. Но если поставить правильную позицию рук на струны и сделать бой, как указано в издании, то все получится. Ноты зазвучат сами!», - прокомментировала свой опыт югорская исполнительница.
На следующий день Алексей Рещиков провел мастер-класс по закреплению навыков игры на санквылтапе на примере наигрышей мансийских музыкантов. В исполнении Алексея прозвучали мелодии самодеятельных югорских исполнителей - А.Ангашупова, Г.Сайнахова, К.Лончакова, Н.Пеликова.
Заключительным занятием практической сессии стал мастер-класс Анатолия Вадичупова по изготовлению тумрана из кости оленя. В прямом эфире мастер поделился секретами подготовки и обработки кости, рассказал, что нужно сделать, если корпус тумрана изогнулся или его «язычок» сместился, а также показал все этапы создания инструменты. Вера Кондратьева получила право первой испытать тумран, сделанный руками мастера.
Следующий практический семинар пройдет в очном формате с 4 по 6 июня 2021 года. Заявки на участие принимаются до 14 мая 2021 года на e-mail: onk@odntugra.ru с пометкой: «Семинар школы мастеров».
Получить подробную информацию о практических семинарах Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов можно по телефону: 8-3467-32-15-62.
«Окружной Дом народного творчества»