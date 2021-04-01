Экспертное сообщество Югры предложило сохранять пенсионный коэффициент при выезде за пределы Крайнего Севера

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Экспертное сообщество Югры предложило сохранять пенсионный коэффициент при выезде за пределы Крайнего Севера
фото: https://ugra-tv.ru фото: https://ugra-tv.ru
фото: https://ugra-tv.ru

С такой инициативой 31 марта выступила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова в ходе расширенного заседания экспертного совета по вопросам прав, свобод и законных интересов человека и гражданина при окружном омбудсмене.

Мероприятие было посвящено обсуждению возможностей сохранения районного коэффициента к пенсиям при выезде пенсионеров на постоянное место жительства за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выработке соответствующих предложений о внесении изменений в федеральное законодательство.

Отметим, действующее пенсионное законодательство предусматривает выплату районного коэффициента 1,5 всем пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. При этом при выезде из таких территорий в более благоприятные климатически регионы за ними сохраняется районный коэффициент 1,3.

«По этому вопросу существует множество самых различных мнений и позиций. При этом обращаю внимание на то, что 8 июня 2001 года Конституционный суд вынес определение, в соответствии с которым для пенсионеров должны применяться одинаковые размеры районных коэффициентов, независимо от места проживания», – сказала Наталья Стребкова.

По словам омбудсмена, необходимо инициировать изменения в федеральное законодательство в части сохранения за пенсионерами, выезжающими за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и проработавшими на таких территориях 15 и 20 лет соответственно, районного коэффициента в размере 1,5.

В ходе совещания было принято решение о направлении этой инициативы в окружную думу. Помимо этого, в региональный парламент будет направлено предложение об установлении дополнительных мер поддержки получателей пенсий, выезжающих за пределы автономного округа, за счет средств бюджета Югры.

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фото: https://ugra-tv.ru фото: https://ugra-tv.ru
фото: https://ugra-tv.ru
фото: https://ugra-tv.ru фото: https://ugra-tv.ru
фото: https://ugra-tv.ru
Чт, 01/04/2021 - 11:04

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