Еремей Айпин представит книгу «В поисках Первоземли» на VII книжном фестивале «Красная площадь 2021»

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Фестиваль приурочен ко дню Русского языка и дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, который отмечается 6 июня.
В этом году грандиозный литературный праздник «Красная площадь 2021», так полюбившийся москвичам и гостям столицы, вновь объединит писателей, издателей, актеров, музыкантов и, конечно же, читателей. Он пройдёт с 3 по 6 июня 2021 года в Москве, на Красной площади.
Гостей ждут встречи с российскими отечественными писателями, поэтами и драматургами: Евгением Водолазкиным, Гузель Яхиной, Захаром Прилепиным, Мариной Степновой, Эдвардом Радзинским, Наринэ Абгарян, Дмитрием Быковым, Алексеем Ивановым, Александрой Марининой, Алексеем Варламовым, Леонидом Юзефовичем, Андреем Рубановым, Дарьей Донцовой, Александром Цыпкиным, Александром Архангельским, Шамилем Идиатуллиным, Дмитрием Воденниковым, Дианой Арбениной, Романом Сенчиным, Линор Горалик и другими.
Свою книгу «В поисках Первоземли» 3 июня 2021 года в 13.30 на встрече-презентации с читателями представит югорский хантыйский писатель, заместитель председателя Думы Югры Еремей Данилович Айпин. На фестивале будет работать стенд «Югра», на котором будут представлены книги югорских писателей.
В фестивале примут участие издательства, книготорговые компании, писатели, поэты. Вход на фестиваль бесплатный.
Государственная библиотека Югры
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