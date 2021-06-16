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Сегодня, 16 июня, в Тарту открывается VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который продлится 3 дня. В этот раз его работа в силу известных причин пройдёт на смешанной основе - и с присутствием делегатов на месте, и с их участием через интернет. Несмотря на давление чиновников и некоей странной организации, не имеющей своего официального устава, и у которой планы работы на предыдущие годы были просто переписаны из программ других организаций, в работе конгресса и в этот раз участвует множество представителей финно-угорских народов, которые ещё раз показали своё упорство в достижении поставленных целей, в наведении контактов между братскими народами, живущими по разные стороны границы, в дальнейшем развитии языков и культур родных народов и в защите их прав на родную природу и занятия традиционными ремёслами. Представитель от ижорского народа выступил с уверенностью в том, что участие в конгрессе будет полезным для его народа и не нарушит никаких правил (https://www.idelreal.org/a/31291705.html). О том же заявила и карельский активист Наталья Антонова (https://stolicaonego.ru/analytics/natalja-antonova-nam-nuzhno-prosto-perezhit-eto-vremja/), выбранная делегатом на конгресс от карелов нашей республики. Дружба между народами и их взаимопомощь сильнее попыток отдельных людей разжечь ненависть. Обо всём этом будет сказано в приветственной речи Натальи от имени карельского народа, которую услышат все участники конгресса. И мы верим, что подобного мнения придерживаются все, кто решил присутствовать на этом значительном мероприятии. А о том, что оно будет ещё и очень интересным, говорит его официальная программа.
В первый день в 12.30 пройдёт обед в Эстонском Национальном музее. Затем в 14.00 начнётся первое пленарное заседание, в ходе которого будут выбраны рабочие органы конгресса, утверждён его регламент, выступят с приветствием президенты государств-участников и другие официальные лица. Потом будет заслушан отчёт консультационного комитета о его деятельности между конгрессами и выступят представители от разных народов и международных структур.
На второй день конгресса состоятся тематические заседания по следующим направлениям: 1. Деятельность гражданского общества по сохранению и развитию финно-угорских языков: • Языки и идентичность • Двуязычие: - Ответственность и роль родителей в передаче языка последующим поколениям - Роль и задачи НПО в сохранении и развитии финно-угорских языков - Лучшие практики в преподавании финно-угорских языков (в форме презентаций и выставок) 2. Финно-угорские культуры – от традиций к новому: • Современные инновации в развитии финно-угорских культур • Создание брендов 3. Финно-угорские народы в условиях меняющейся окружающей среды: • Влияние изменений окружающей среды на жизнедеятельность финно-угорских народов • Изменение климата, что оно за собой несет? • Панельная дискуссия «Что мы должны делать в условиях меняющего климата?» 4. Средства массовых коммуникаций • Традиционные СМИ • Социальные сети • Языковые ресурсы в информационных технологиях А вечером этого же дня участников конгресса примет мэр города Тарту. В городском парке будет проведена "открытая сцена".
В третий день работы конгресса на заключительном пленарном заседании будут представлены итоги работы конгресса, обсуждена и принята его резолюция и принято решение о месте и времени проведения следующего конгресса финно-угорских народов.
https://m.facebook.com/Карельскому-языку-официальный-статус-в-Карелии
В работе VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов примут участие 14 финно-угорских народов. Конгресс является правомочным если участвует не менее 11 финно-угорских народов. Всего в работе Конгресса примет участие почти 400 человек, в том числе 124 делегата и 229 наблюдателей, а также гости и журналисты.
На открытие Всемирного конгресса приглашены президенты Финляндии, Венгрии, России и Эстонии.
За церемонией открытия можно будет следить на трех языках посредством веб-трансляции и через порталы ERR.
NB! Помимо официальной программы Конгресса, в Тарту пройдет разнообразная культурная программа, в которой приглашаются принять участие все желающие. Мероприятия бесплатные.
https://fennougria.ee/ru/predstavitelstva/vsermirnye-kongressy/vosmoj/