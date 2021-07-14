В Кышике собирались исследователи и носители фольклора

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30 июня в посёлке Кышике Ханты-Мансийского района прошёл семинар-практикум «Личные песни – песни судьбы». Здесь собралось более 20-ти исследователей и носителей фольклорных традиций. Они приехали из городов Ханты-Мансийска, Белоярского, посёлков Казыма, Теги, Ванзевата.
С приветственным словом к участникам научно-практического семинара по фольклору обратились депутат Думы Ханты-Мансийского района Руслан Богордаев, президент общественной организации "Спасение Югры" Людмила Алферова, а также заместитель директора Централизованной библиотечной системы Ханты-Мансийского района Ксения Тихонова.
Среди участников семинара были исследователи фольклора, краеведы, учителя и просто любители фольклора. Экспертами выступили поэт, народный сказитель заслуженный деятель культуры РФ Мария Кузьминична Волдина, мастер фольклора, член Союза художников РФ Зоя Никифоровна Лозямова.
Кандидат филологических наук, руководитель Белоярского филиала Фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и разработок из города Белоярского Римма Потпот представила доклад «Личные песни хантов». Евдокия Каксина, научный сотрудник этого же филиала, проанализировала несколько личных песен. Это «Песня мужчины Торой», «Песня женщины Вуркум» и «Песня Ильи Петар».
Темой выступления кандидата исторических наук, руководителя Окружной школы Медвежьих игрищ (г. Ханты-Мансийск) Тимофея Молданова был доклад «Личные песни, как исторический источник».
Представительницы села Казыма Валентина Вокуева и Татьяна Малыгина представили слушателям личные песни Пелагеи Егоровны Ерныховой и Ульяны Тимофеевны Тарлиной. Одна из песен называется «Амнинская женщина», вторая «Людей Харсурт песня».
Из села Теги на семинар приехали Анастасия Новьюхова, Галина Курганова, Ираида Макарова и Зоя Новьюхова. Они представили личные песни людей своего села. Это такие песни, как «Песня женщины Ветлов», «Песня женщины многих домов», автором этих двух песен является Ф.И. Новьюхова. Прозвучали рассказы о песнях «Славные воды озера Ващлор» (песня С.И. Новьюхова), «Города Солты триста солдат» (песня М.А. Новьюхова) и многих других.
Валентина Швецова, представительница города Ханты-Мансийска, познакомила присутствующих с песней Е.В. Молдановой «Песня Белоярского». Затем представила свои личные песни: «По болотам», «Мамина горестная песня».
Артистка театра обско-угорских народов «Солнце» Юлия Яркина представила на суд слушателей песню своей бабушки Матрёны Егоровны Яркиной «Маленький Петька».
После конференции состоялась презентация книг. Здесь были представлены: фольклорный сборник, подготовленный Р.М. Потпот «Касәм йох арәт. Песни казымских хантов», «Хантыйско-русский словарь (казымский диалект)» З.Н. Лозямовой, библиографический указатель В.С. Волдина (составители: М.А. Коломыева, Л.А. Сульманова).
Научно-практический семинар прошел в тёплой дружественной обстановке. Участниками мероприятия было исполнено более 30 фольклорных произведений. Всё это дало возможность эмоционально прикоснуться к корням своего народа, почувствовать свое единение с его прошлым.
Организатором мероприятия выступило частное учреждение «Центр культурного наследия ханты им. В.С. Волдина», руководителем которого является Татьяна Волдина.
Партнерами мероприятия стали: администрация сельского поселения Кышика, Централизованная библиотечная система Ханты-Мансийского района, Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, Окружной Дом народного творчества.
Семинар-практикум проходил в рамках проекта «Назым. Возвращение к истокам» на средства гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и продолжает цикл мероприятий, направленных на увековечивание памяти хантыйского поэта, первого радиожурналиста из народа ханты – редактора национального вещания, собирателя и популяризатора фольклора Владимира Семеновича Волдина (1938-1971 гг.).
Пётр Молданов
Лыпӑт тыӆӑщн 30-мит хӑтӆӑн Ханты-Мансийской район Кышик вошн ёкан арӑт оӆӑӊӑн путӑртты пӑта семинара ёх ӑктӑщийӆсӑт. Тыв 20-кєм хӑннєхә юхтыйӆсӑт, путӑрсӑт па арисӑт. Ӆыв Ёмвош, Нуви сӑӊхум вош эвӑӆт, Касум, Тэк, Ваньщавӑт па па кәртӑт эвӑӆт вәсӑт. Тӑм ёх муӆтаса Мосум мўвн вәӆты хӑнтэт па арисӑт, ӆыв «Мосум хӑнтэт» нємуп ансамбль тӑйӆӑт.
Тӑм әмӑщ мӑӊхӑтӆ оӆӊитумн ясӊӑт вўсӑт Ханты-Мансийской район Дума депутат Руслан Богордаев, «Югра ӆыӆӊуптӑты» ассоциация» кәща нє Людмила Алферова. Ӆын ёх пєӆа м нумӑсн, м ясӑӊ путӑртсӑт. Щӑӆта Ксения Тихонова путӑртӑс. Ӆўв Ханты-Мансийской район киникайт мӑты хот хуща кәща ӆӑӊкӑр нє щира рәпитӑӆ.
Вєра әмӑщ вәс хәӆӑнтты мўӊ вән нєӊев Мария Кузьминична Волдина путӑртум-ариюм ясӑӊ, ӆўв «Мирев сӑм нумӑс кан арӑтн ариӆайт» ясӑӊ тӑйс. Зоя Никифоровна Лозямова ӆўв ар кан ар вәты хӑннєхә, тӑмӑщ арӑт оӆӑӊӑн ӆўв нємасыя диск вєрман тӑйӆ. Ӆўв путрӑӆ «Касум хӑнтэт кан арӑт» оӆӑӊӑн мӑнӑс.
Араӆ пєлӑк юхтум ёх, щит наука щира рәпитты хуятӑт, щи пӑта ӆыв докладӑт ӆўӊӑтсӑт. Фиологической наукайт кандидат нє Р.М. Потпот – Ас-угорской институт Белоярской филиал фольклорной тӑхи кәща нє. Ӆўв Нуви сӑӊхум вошн рәпитӆ, арӑт-моньщӑт хӑншман вәӆ. Римма Михайловна доклад вєрӑс. Ищи тӑхийн Е.Д. Каксина рәпитӆ, ӆўв ёх кан арӑт оӆӑӊӑн путӑртӑс, щит «Торой ики ар», «Вуркум ими ар» па «Илья Пєтар ар».
Исторической наукайт кандидат хә Т.А. Молданов творчества хотн рәпитӑӆ, пўпи якты хот арӑт-ӆўӊӑӆтупӑт няврємӑт пиӆа вәнӆтӑӆ. Ӆўв путрум ясӊӑӆ «кан арӑт- щит мўӊ йис вәӆупсэв».
Касум вошн вәӆты имеӊӑн В.М. Вокуева па Т.Е. Мылыгина ясӑӊ тӑйсӑӊӑн Пелагея Егоровна Ерныхова па Ульяна Тимофеевна Тарлина арӊӑн оӆӑӊӑн. И арӑӆ нєм «Амня нє», кимӑт ар – щит «Харсурт ёхӆӑн ар».
Тӑм ӑктӑщум тӑхийн касум ёх кан арӑт «Эщта ар», «Марпа ар» «Хуӆ ӆор нє ар» па Поӆнавӑт ими ар» арисыйт.
З.Н. Лозямова мєт ар кан ар вәты вән най, тӑмӑщ арӑт оӆӑӊӑн ӆўв нємӑсыя диск вєрмӑн тӑйӆ. Ӆўв «Касум хӑнтет юкан арӑт» оӆӑӊӑн путрӑӆ мӑнӑс.
Тэк вош эвӑӆт А.А. Новьюхова, Г.М. Курганова, И.Д. Макарова па З.А. Новьюхова юхӑтман вәсӑт. Ӆыв путӑртсӑт па арисӑт Тэк кәртэӆ ёх кан арӑт оӆӑӊӑн. Щит «Ветлов ими ар», «Ар хотӑӊ ими ар» (Ф.И. Новьюхова арӊӑн), «Ващлор оӆн м йиӊкие» (С.И. Новьюхов ар), «Солты вошин холумсот солтат» (М.А. Новьюхов ар) па ар ар оӆӑӊӑн путӑртсӑт.
Ёмвош эвӑӆт В.Е. Швецова ясӑӊ тӑйс, ӆўв «Нуви сӑӊхум» ар оӆӑӊӑн путӑртӑс, щи ар Е.В. Молданова вєрӑс. Щӑӆта па ӆўв кан арӆаӆ оӆӑӊӑн: «Екрат хўват», «Ӑнки шәкӑӊ ар» ясӑӊ тӑйс.
Ю.А. Яркина Ас-угорской театарн рәпитты нєӊие «Ай Петька» ар оӆӑӊӑн путӑртӑс, щи ар ӆўв М.Е. Яркина эвӑӆт хәӆӑнтыйӆсӑӆэ.
Вєра әмӑщ вәс хәӆӑнтты путӑртум-ариюм ясӑӊ мўӊ вән наев М.К. Волдина.
Конференция пийн ёх ӑктӑщсӑт єтум киникайт оӆӑӊӑн путӑртты Щит фольклорной сборник «Касум ёх арӑт. Песни казымских хантов» (Р.М. Потпот ӆэщӑтум нєпек), «Хантыйско-русский словарь (казымский диалект)» (З.Н. Лозямова) па «Библиографический указатель В.С. Волдина» (М. А.Коломыева, Л.А. Сульманова).
Тӑм ӑктӑщум тӑхийн иса мира вєра әмӑщ вәс. Ӆыв сыр-сыр арӑт арисӑт, сыр-сыр путрӑт путӑрсӑт, иса лўӊӑтман ки 30-кєм ар арисӑт. Йис ёхӆаӆ арӑт-путрӑт тӑм мӑӊ хӑтӆӑн м нумӑсн, м ясӑӊӑн тӑта арисайт-путӑртсайт.
Тӑмӑщ вєр ӆэщӑтыӆӑс кана тӑйты «Центр культурного наследия хӑнты им. В. Волдина» кәща нє Т.В. Волдина.
Ӆыв пиӆӑӆа пиӆтӑщман вәсӑт Кышик вош администрация, Ханты-Мансийской район киника шӑвиты хот, Ас-угорской институт па «Дом народного творчества» округ хот.
Тӑм ӑктӑщиӆум тӑхия «Назым. Возвращение к истокам» Югра мўв губернатор субсидия губернатор вух ёша павӑтсӑт. Тӑмӑщ вєр хӑнты мир хӑншты хә, оӆӑӊ радио хўват путӑртты хә, редактор хӑнты ясӊуп программа, йис путрӑт, арӑт ӑкӑтты хӑннєхә Владимир Семёнович Волдин (1938-1971-мит оӆӑтн вәс) пӑта ван кўтн вєрӑнтӆа.
Пётр Молданов