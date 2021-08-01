Проект «Археологи — школьникам Югры» получил грант губернатора

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Проект «Археологи — школьникам Югры», подготовленный сотрудниками АНО «Институт археологии Севера», получил грант губернатора Югры.
В рамках проекта в Салымской СОШ№2 будет создан универсальный учебный музей. Соглашение о сотрудничестве между югорскими археологами и Салымской школой №2 подписано еще в апреле 2021 года.
Универсальный учебный музей, в основе которого будут свежие научные данные, полученные югорскими археологами и историками, и современные технологии обучения, поможет педагогам в преподавании истории первобытного общества и краеведения – истории Югры.
В экспозицию войдет учебная коллекция, составленная из точных копий каменных орудий, которыми пользовались древние люди. Ее создал по технологиям каменного века партнер проекта — научный сотрудник Природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» Антон Родионов.
Погрузиться в прошлое Салыма и увидеть, как выглядели и чем занимались жители этих мест, помогут картины тюменского художника Александра Кухтерина. По материалам археологических раскопок Ансамбля «Священная Кедровая Роща» на берегу озера Сырковый Сор археологи совместно с художником воссоздали историю этих мест.
Фотографии археологических находок, выполненные во время раскопок кандидатом исторических наук, директором АНО «Институт археологии Севера», Олегом Кардашем, заменят экспонаты, требующие особых правил хранения.
Дополнят экспозицию картографические материалы.
А сделать урок истории интересным для каждого школьника помогут современные методы подачи информации: видеоконтент в форме учебных анимационных фильмов, мастер-классов (видеоуроков) и 3D-моделей.
Отличительной особенностью этого современного музея станет возможность все потрогать руками. Кроме того в удаленных населенных пунктах при помощи экспозиции учебного музея уроки можно будет проводить без специалистов-педагогов.
Проект будет реализован силами сотрудников АНО «Институт археологии Севера», НПО «Северная археология-1», Салымской СОШ№2 при поддержке Администрации с.п. Салым.
АНО "Институт археологии Севера"
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