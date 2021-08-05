Окружной Дом народного творчества поделится опытом внедрения традиционной культуры в современность

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Окружной Дом народного творчества приглашает сотрудников учреждений культуры и просто неравнодушных к миру традиционного творчества принять участие в социально-нетворкинговом проекте «Традиции и современность». Мероприятие состоится 9 августа в онлайн-формате на платформе Zoom. Начало в 15:00.
Культурная среда каждый день модернизируется и дополняется новыми элементами. Фольклорные мотивы все чаще звучат с электронной музыкой, роком, хип-хопом и другими жанрами. Дизайнеры с мировыми именами выпускают линейки одежды, в которых удачно сочетаются современный покрой и традиционные орнаменты. Художники нового времени берут стилистические находки творцов прошлых веков и помещают их в цифровое пространство, создавая удивительные произведения. Такая эклектика не только способствует популяризации традиционной культуры, но и позволяет ей заиграть новыми красками. Однако, в таком единении всегда стоит острый вопрос: не затеряется ли традиция в модерновых влияниях? Именно для выяснения этой проблемы и был инициирован новый проект Окружного Дома народного творчества «Традиции и современность».
На площадках проекта выступят спикеры из разных уголков Югры, городов Москва, Барнаул, Сыктывкар и Могилев (республика Беларусь). Эксперты обсудят место фольклора и традиций в современных реалиях, поделятся собственным опытом синтеза самобытной культуры и новых течений. Кроме того, пройдут мастер-классы в интересных техниках, объединяющих традиционные навыки и современные веяния.
Для участия в проекте необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Окружного Дома народного творчества. Количество мест ограничено. Заявки будут приниматься до 10:00 часов 9 августа. Каждый слушатель получит диплом участника.
Мероприятие приурочено к Международному дню коренных народов Мира и пройдет в рамках Отрытого Фестиваля современного искусства «ART_ель».
Телефон для справок: 8-3467-33-53-94.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»