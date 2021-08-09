«Таёжные сказки», сезон 2

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«Таёжные сказки», сезон 2

Отдел краеведения Городской централизованной библиотечной системы объявляет о старте второго сезона проекта «Таёжные сказки» и приглашает всех желающих принять участие.

Проект, в котором представители народов ханты и манси рассказывают сказки своих бабушек и дедушек, стартовал в 2020 году. В рамках празднования  90-летия со дня образования нашего округа, коренные жители Югры и Ямала – дети и их родители, студенты, учителя, актеры, писатели, журналисты, учёные – подарили округу 90 сказок.

Сказки звучали как на русском, так и на разных диалектах хантыйского и мансийского языков. Это были народные сказки о животных, бытовые сказки, а также легенды, сказания и потешки. Не обошлось без творчества югорских писателей Анны Коньковой, Марии Вагатовой, Таисии Чучелиной, Маргариты Анисимковой, Микуля Шульгина, Галины Слинкиной и других. Гордостью проекта стали произведения, прочитанные в авторском исполнении Владимира Енова, Марии Вагатовой, Еремея Айпина, Валентины Швецовой.

Проект в 2020 году стал победителем 2 степени Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт».

Целью онлайн-проекта является сохранение культурного наследия Югры через семейное чтение, преемственность поколений, популяризацию культуры и языков обско-угорских народов и творческий потенциал жителей Югры.

Для того, чтобы принять участие необходимо:

- записать видеоролик прочтения хантыйской или мансийской сказки на русском или на родном языке с переводом на русский язык;

-прислать видео с указанием названия сказки, языка и диалекта, а также ФИО, возраста, места проживания и номера телефона читающего на электронный адрес: rgnugra@mail.ru с пометкой «Таёжные сказки». Телефон для обращений: +79527210554.

Присланные материалы будут опубликованы в период с сентября по декабрь 2021 года на канале Городской централизованной библиотечной системы видеохостинга YouTube, а также на официальном сайте libhm.ru и в группах библиотечной системы в соцсетях.

Читайте вместе с нами сказки обских угров!

Алла Иштимирова-Посохова, руководитель проекта.

 

 

 

Пнд, 09/08/2021 - 12:49

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