В Мегионе прошел VI региональный фестиваль «Хатлые»

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С 20 по 22 августа в Мегионе состоялся VI Региональный фестиваль «Хатлые». В этом году там собрались участники и гости более чем из 30 городов России, а также Германии и Казахстана.
Мероприятие торжественно открыли исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов, директор мегионского Экоцентра Руслана Галив и Людмила Алферова, директор этнографического музея «Торум Маа», президент общественной организации «Спасение Югры».
Участников фестиваля приветствовал исполняющий обязанности главы города И. Алчинов:
– Мы живем на уникальной земле. Югра – это территория, где в добром соседстве проживают представители разных этносов и конфессий. Несмотря на бурное развитие нефтяной промышленности, представители коренных северных народов сумели сохранить богатое историческое наследие, родные языки, самобытность, традиционные отрасли хозяйства. И наш фестиваль в этом тоже играет большую роль. На протяжении нескольких лет он является заметным событием в культурной жизни города и всей Югры. Уверен, что всё богатство фольклорной культуры, которое продемонстрируют участники фестиваля на фоне неповторимой красоты югорской природы, ваш талант, мастерство, любовь к родной земле найдут самый горячий отклик и в сердцах зрителей, которые будут смотреть трансляцию мероприятия на интернет телеканале «Россия - Культура». Пусть на фестивале царит атмосфера дружбы и взаимопонимания, пусть встреча останется надолго в вашей памяти. Желаю всем здоровья, успехов, незабываемых впечатлений и творческих успехов!
Директор мегионского Экоцентра Р. Галив отметила:
- Хочется поблагодарить участников и гостей фестиваля, которые из года в год помогают нам проводить это замечательное мероприятие. Вместе с нами вы вкладываете в его организацию свои знания, опыт, свою душу. Желаю всем, чтобы три дня фестиваля для каждого участника прошел насыщенно, в дружеской обстановке, чтобы каждый смог погрузиться в атмосферу древних обрядов и традиций, смог почерпнуть новые знания, передать свой опыт другим, чтобы все наши начинания из маленьких росточков переросли в древа культуры.
Директор этнографического музея под открытым небом, президент общественной организации «Спасение Югры» Л. Алферова, так же поприветствовала гостей и участников фестиваля. Она сказала:
– Я неустанно готова повторять слова благодарности тем, кто вкладывает сердце и душу в проведение мероприятий, направленных на сохранение и преумножение богатств и традиций малочисленных народов Севера. Это великая и почетная миссия нести свою культуру будущему поколению. И если есть с тобой рядом дружная команда, если тебя поддерживают, то все обязательно получится. Спасибо огромное главе Мегиона Олегу Дейнека и директору Экоцентра Руслане Галив, которые всегда в числе активных организаторов таких мероприятий.
Открытие фестиваля сопровождалось древним обрядом окуривания, которым обские угры показывали своё гостеприимство.
В продолжение мероприятия свою работу начала V научно-практическая конференция «Югра – диалог поколений». В этом году её тема – «Живая культура Югры».
Конференция проходила в прямом эфире на интернет-канале Культура.РФ. Участники общались как в онлайн-режиме через ZOOM- платформу, так и офлайн. Работа тематических секций продолжилась до вечера.
21 августа участники и гости фестиваля «Хатлые» весь день находились в музейно-этнографическом и экологическом парке «Югра». Их день начался с обряда пробуждения ВАН ПУПИ.
– Самым ярким событием сегодняшнего дня стал, конечно, обряд пробуждения медведя. Это один из обрядов, имеющих отношение к национальному празднику ханты «Медвежьи игрища». После того, как хозяину тайги были принесены дары, фестиваль продолжился мастер-классами участников. Также нас сегодня ждет обряд, который проводят ханты, когда завершено строительство - как раз к фестивалю мы закончили возведение одного из традиционных зимних хантыйских домов, - рассказала директор мегионского Экоцентра Р. Галив.
Обрядовый праздник «Медвежьи игрища» - это главное действие фестиваля. Этот праздник–древняя церемония, которая сохранилась до наших дней. В её основе – примирение души медведя с добывшим его охотником, почитание хозяина тайги.
Яков Тарлин, народный мастер России, носитель традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (п. Казым) рассказал, что «Медвежьи игрища» могут длиться несколько дней, чаще всего от трех до семи. В песнях медведя хвалят и благодарят, просят стать покровителем народа. Песни исполняются в костюмах и масках зверей.
Во время проведения этого древнего и интересного обряда, проводятся традиционные ритуалы, устраиваются театрализованные представления, сопровождаемые музыкой, пением, танцами, переодеванием в различные костюмы.
Уже не первый год проводить «Медвежьи игрища» помогают исполнители музыкального фольклора, знатоки традиционной обрядовости обско-угорских народов Данил Николаевич Покачев и Сергей Васильевич Кечимов (сельское поселение Русскинская).
– Очень хорошо, что такие мероприятия проводятся. Это история нашей земли, территории, где мы живем. Ханты, манси, ненцы здесь жили веками, поэтому нужно сохранять традиции народов, их уклад, приобщать к их культуре подрастающее поколение, – отметил А. Чепайкин, депутат Думы города Мегиона.
В этом году фестиваль «Хатлые» проводится в Мегионе в шестой раз. На фестиваль приехали представители коренных малочисленных народов Севера из разных городов Югры, а также искусствоведы, деятели культуры, этнографы, историки из разных городов России и Казахстана, через ZOOM-платформу принимали участие представители Германии.
По информации Управления общественных связей г. Мегиона подготовила Надежда Вах