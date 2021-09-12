Югра получит допфинансирование из федерального бюджета на организацию санавиации

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Ряд заявок на получение федеральных средств одобрили члены правительства Югры в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
Одна из них – заявка о подтверждении готовности автономного округа к организации оказания медицинской помощи с использованием воздушных судов в 2022 финансовом году и на плановый период 2023-2024 годов.
«Решение направлено на обеспечение своевременности, доступности медицинской помощи, в том числе через использование санитарной авиации», – подчеркнула глава региона.
Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский сообщил, что это решение позволит региону получить дополнительное финансирование из федерального бюджета на приобретение авиауслуг по организации санитарной авиации.
Также региональным правительством одобрена заявка в президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ для участия инфраструктурного проекта региона - строительства второго моста через Обь в районе Сургута в конкурсном отборе на получение бюджетного кредита – 13,9 миллиарда рублей.
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Роман Генкель добавил, что данное финансирование является дополнительным, определяемым в рамках конкурсного отбора.
Помимо этого, члены правительства утвердили заявку автономного округа на предоставление субсидии из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология».
Руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа Сергей Пикунов доложил, что документом предусматривается рекультивация земельного участка, на котором расположен полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления в Нижневартовске. Проект будет реализован до 2023 года на условиях софинансирования.
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры