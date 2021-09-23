В Югре пройдет инклюзивный фестиваль чтения «Цветик-семицветик»

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В Югре пройдет инклюзивный фестиваль чтения «Цветик-семицветик»

24 сентября в Государственной библиотеке Югры пройдет инклюзивный фестиваль чтения «Цветик-семицветик», в котором примут участие гости из разных уголков России.

В программе:

- круглый стол «Опыт работы общедоступных библиотек по поддержке и развитию чтения среди детей с ограниченными возможностями»;

- творческая встреча «Цвети-семицветик собирает друзей»;

- акция «Подари ребенку книгу»;

- мастер-класс «Цветок желаний» (изготовление поделки из фетра);

- «Знайка» (изготовление поделки с использованием пластилина).

В рамках фестиваля был проведен окружной конкурс театральных постановок среди детей и юношества с ограниченными возможностями «По страницам любимых книг». На конкурс было представлено 13 творческих работ из 7 муниципальных образований Югры. Итоги конкурса будут озвучены на открытии фестиваля.

В завершении фестиваля «Цветик-семицветик» состоится онлайн-концерт, где примут участие талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья.

Для всех, кто не сможет посетить наше мероприятие будет организована прямая трансляция в социальной сети Одноклассники.

Церемония открытия -  https://ok.ru/live/2905703456336

Творческая встреча и концерт - https://ok.ru/live/2906198908496

 

На все вопросы сможет ответить менеджер по связям с общественностью отдела внешних коммуникаций и социокультурной деятельности Останина Евгения: kiselevavd@okrlib.ru, +7(3467) 33-33-21 (доб. 343).

БУ ХМАО-Югры “Государственная библиотека Югры”

Чт, 23/09/2021 - 11:12

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