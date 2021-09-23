В Югре пройдет инклюзивный фестиваль чтения «Цветик-семицветик»

- Русский
24 сентября в Государственной библиотеке Югры пройдет инклюзивный фестиваль чтения «Цветик-семицветик», в котором примут участие гости из разных уголков России.
В программе:
- круглый стол «Опыт работы общедоступных библиотек по поддержке и развитию чтения среди детей с ограниченными возможностями»;
- творческая встреча «Цвети-семицветик собирает друзей»;
- акция «Подари ребенку книгу»;
- мастер-класс «Цветок желаний» (изготовление поделки из фетра);
- «Знайка» (изготовление поделки с использованием пластилина).
В рамках фестиваля был проведен окружной конкурс театральных постановок среди детей и юношества с ограниченными возможностями «По страницам любимых книг». На конкурс было представлено 13 творческих работ из 7 муниципальных образований Югры. Итоги конкурса будут озвучены на открытии фестиваля.
В завершении фестиваля «Цветик-семицветик» состоится онлайн-концерт, где примут участие талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья.
Для всех, кто не сможет посетить наше мероприятие будет организована прямая трансляция в социальной сети Одноклассники.
Церемония открытия - https://ok.ru/live/2905703456336
Творческая встреча и концерт - https://ok.ru/live/2906198908496
На все вопросы сможет ответить менеджер по связям с общественностью отдела внешних коммуникаций и социокультурной деятельности Останина Евгения: kiselevavd@okrlib.ru, +7(3467) 33-33-21 (доб. 343).
БУ ХМАО-Югры “Государственная библиотека Югры”