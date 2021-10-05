Эссе на тему «Педагог – профессия или жизненная неудача?»

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Недавно в трудах крупнейшего психолога Л.С. Выготского наткнулась на поразивший меня фрагмент «Учительская профессия сделалась местом, куда стекается всё неприспособленное, неудачное. Школа – это та пристань, в которую жизнь отводит поломанные корабли. Это символично, что когда-то в учителя шли отставные солдаты. Отставные солдаты жизни». Горькие и обидные слова.
Возник вопрос «Педагог – профессия или жизненная неудача?» Первое, что пришло мне в голову после чтения этих жестоких слов – это сомнение, а не ошибся ли Лев Семёнович, называя нас, учителей, отставными солдатами жизни?
Свою позицию по этому вопросу я бы изложила такими словами: «В жизни надо иметь своё служение – служение какому-то делу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верна» (Д.С. Лихачёв).
В наш 21 век, век инноваций, век прогресса, когда наука и технология дают много того, что можно применить в жизни, для молодого поколения выбор профессии – очень сложная задача. Сейчас, имея опыт на педагогическом поприще, я убедилась, что в педагогической профессии нужна первоначальная осознанность выбора. Если к другой работе можно прикипеть, привыкнуть, в образовании так не получится.
С детства я знала, что работать в школе учителем очень сложное и ответственное дело (самый близкий и любимый человек – моя мама – была учителем, и всё моё окружение было учительским). Теперь, я поняла, что школа – это не просто работа, это образ жизни. Ведь, придя домой после работы, мы всё равно решаем рабочие вопросы. Мы постоянно ищем новую методику, верный инструментарий, который поможет нам найти контакт с учеником. Мы постоянно находимся в творческом поиске. Ведь если ребёнок не понял какую-то простую истину, значит, ты недоступно объяснил.
А самое главное – нельзя останавливаться на достигнутых результатах. Ведь, как сказал великий философ: «Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат». А в педагогической деятельности – это недопустимо.
По требованию сегодняшнего образования школа становится не столько источником информации, сколько учит учиться; учитель – не проводник знаний, а личность, обучающая способом творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. Новизна современного российского образования требует личностного начала учителя, которое позволяет ему либо урочить, наполняя учеников знаниями умениями и навыками, либо давать урок, развивая понимание этих знаний, умений, навыков, создавая условия для порождения их ценностей и смыслов.
Эпиграфом к своей педагогической деятельности я взяла бы слова Джона Дьюи «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра».
Сегодняшняя реальность практики обучения младших школьников требует от учителя умение ориентироваться среди многообразия методических технологий. Нужно отметить то, что нельзя противопоставлять традиции и инновации друг другу. Они должны развиваться во взаимодействии, обогащать, уточнять и дополнять друг друга. Нужно, не боясь трудностей (а иногда и критики) искать свой путь в педагогике, памятуя, что «Лучшая методика – та, которой владеешь в совершенстве».
А теперь скажите, разве может «неудачник, поломанный корабль, нашедший тихую гавань» дальше думать о дальнейшем росте, а тем более осуществлять воспитание конкурентноспособной личности? Скорее «отставной солдат» жизни найдёт себе тихое место, но это никак не школа.
И тут появляется уверенность в вопросе: педагог – профессия или жизненная неудача? Конечно, это профессия. Профессия, требующая от человека самоотверженного труда, большой ответственности и постоянного развития. Это профессия дальнего действия, так как будущее рождается сегодня.
Васкеева С.И.
учитель начальных классов,
МАОУ «БНОШ»