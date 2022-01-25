Культуру «Русского Севера» в Египте представляет делегация из Югры

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При поддержке Министерства культуры РФ в «Русском доме» города Каира с 18 по 28 января этого года проходит реализация проекта «Русский Север». Югру представляет делегация из 70 человек, которые знакомят жителей Египта с культурой Севера.
В комплексе культурных мероприятий «Русский Север» принимают участие и сотрудники Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» из города Ханты-Мансийска. Вот что рассказывает нам участник данного мероприятия, заведующий отделом музейных программ и проектов Вячеслав Юрьевич Кондин: «Первый день интерактивные проекты музея транслировались на площадке Русского дома в Каире. Мероприятие началось с открытия фотовыставки музея Природы и Человека "Тобольский Север". На выставке были представлены фотографии из коллекции музея, датированные концом XIX – началом XX века. Как отметил директор музея Г. Б. Чечевин: «Главная идея выставки заключается во взгляде в прошлое через фотографию именитых путешественников, которые смогли передать всю уникальность и быт коренных жителей Тобольского Севера...»
Для посетителей «Русского дома» в Египте работала ещё одна выставка – это выставка линогравюр Заслуженного художника России Геннадия Степановича Райшева, передающих незабываемую красоту Югорского края.
Окружной дом народного творчества представил на своей площадке фотовыставку из серии «Медвежьи игрища», а сотрудник Алексей Рещиков провел мастер-классы по игре на музыкальных инструментах санквылтап (манси) и нынюх (ханты).
Одной из самых оживленных площадок «Русского Севера» стала экспозиция музея «Торум Маа» – интерактивная экскурсия по проекту «Музей на ладони», где взрослые и дети могли познакомиться с летним домом аганских ханты, лабазами, ловушками и предметами быта народов ханты и манси. Большой интерес у посетителей вызвали игрушки и головоломки обских угров из «Волшебного сундучка». Не менее интересным для детей и взрослых стал мастер-класс по изготовлению куклы-акань, на котором каждый желающий смог изготовить для себя куклу-закрутку. А еще Музеем была представлена книга с дополненной реальностью «По дороге на стойбище», она привлекла внимание очень многих посетителей, как детей, так и взрослых. Все были в восторге, эмоции выражались в добрых словах и пожеланиях».
Напомним, что мастер-класс по изготовлению куклы-акань провела сотрудник музея Елизавета Тасьманова, она имеет опыт работы с детьми в школах и детских садах округа. О «Музее на ладони» и «Волшебном сундучке» рассказал автор и разработчик данных проектов Вячеслав Кондин. Многие предметы и головоломки из коллекции изготовлены самим мастером.
Материал подготовлен Галиной Кондиной, фото В. Кондина