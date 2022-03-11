Певица из Югры выпустила альбом с музыкантами Фарерских остров

  • Русский
Певица из Югры выпустила альбом с музыкантами Фарерских остров

Югорская певица, музыкант и общественница Вера Кондратьева выпустила совместный альбом с группой Yggdrasil с Фарерских островов. Как сообщает телеканал «Югра», в нем смешались национальные мотивы, поп-музыка, рок и джаз.

Вера Кондратьева реализовала этот проект на средства гранта в сфере маркетинга и брендинга Югры. Прошлым летом она посещала Фарерские острова, где и записала альбом с местными музыкантами. Всего в него вошли 14 композиций, объединивших в себе мотивы современности, наследие предков и известные музыкальные инструменты: гитару и саксофон.

О том, как приходили идеи и шла запись, автор проекта будет рассказывать на своих страницах в социальных сетях.

«Помимо этого, у нас будет видеоматериал, видеоконтент, видеоклип и документальный фильм. У нас была не только запись альбома, но и ряд концертов, в том числе в пещере. То есть, это грот, ты находишься с музыкантами в одной лодке, а зрители — в других. Все сопровождается шумом океана, вокруг скалы. Это тоже можно будет увидеть на видео», — рассказала югорчанка.

Ранее UGRA-NEWS.ru рассказывал о Вере Кондратьевой подробнее.

ugra-news.ru

Пт, 11/03/2022 - 10:30

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.