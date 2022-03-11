Певица из Югры выпустила альбом с музыкантами Фарерских остров

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Югорская певица, музыкант и общественница Вера Кондратьева выпустила совместный альбом с группой Yggdrasil с Фарерских островов. Как сообщает телеканал «Югра», в нем смешались национальные мотивы, поп-музыка, рок и джаз.
Вера Кондратьева реализовала этот проект на средства гранта в сфере маркетинга и брендинга Югры. Прошлым летом она посещала Фарерские острова, где и записала альбом с местными музыкантами. Всего в него вошли 14 композиций, объединивших в себе мотивы современности, наследие предков и известные музыкальные инструменты: гитару и саксофон.
О том, как приходили идеи и шла запись, автор проекта будет рассказывать на своих страницах в социальных сетях.
«Помимо этого, у нас будет видеоматериал, видеоконтент, видеоклип и документальный фильм. У нас была не только запись альбома, но и ряд концертов, в том числе в пещере. То есть, это грот, ты находишься с музыкантами в одной лодке, а зрители — в других. Все сопровождается шумом океана, вокруг скалы. Это тоже можно будет увидеть на видео», — рассказала югорчанка.
Ранее UGRA-NEWS.ru рассказывал о Вере Кондратьевой подробнее.