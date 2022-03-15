Традиционные украшения обских угров: значение, символика, технологии изготовления

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Так называется XXVI научно-практический семинар, который начал свою работу сегодня, 15 марта, на площадке этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».
Цель семинара – теоретическое и практическое знакомство с материальной и духовной культурой обских угров путём интерактивного освоения техники и методики изготовления традиционных бисерных нагрудных украшений и отливок для украшения элементов костюма обских угров (реконструкция).
Участниками семинара стали видные учёные и исследователи, работники музеев и Центров ремёсел, мастера декоративно-прикладного творчества и все, кому интересна тема народных художественных промыслов обских угров.
За более чем 20-летний период проведения подобных семинаров исследованы и представлены технологии изготовления предметов быта из различных материалов.
По сложившейся традиции в научно-практических семинарах предусмотрены мастер-классы по мужским и женским ремёслам. В эту программу включены: для женских ремёсел – технологии изготовления традиционных нагрудных украшений обских угров. Для мужских – запланированы мастер-классы по изготовлению отливок для украшения охотничьего пояса (реконструкция) из различных металлов.
В качестве докладчиков в теоретической части семинара перед участниками выступили А.А. Богордаева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Её доклад был об особенностях расположения орнамента на женской верхней плечевой одежде ханты и манси.
О декоре из бисера и металле как части ансамбля костюма обских угров, локальных особенностях, о вопросах их современного состояния рассказала кандидат искусствоведения, заведующий научно-экспозиционным отделом Галереи-мастерской художника Г.С. Райшева. Н.А. Фёдорова.
Кандидат педагогических наук, заведующая отделом научно-исследовательской и методический деятельности музея «Торум Маа» Р.Г. Решетникова в своем выступлении акцентировала внимание на значение и символике традиционных украшений обских угров.
Выступление на тему «Чехол для точильного бруска как элемент мужского пояса» представила председатель «Союза мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры» Н.А. Молданова.
В завершение теоретической части старший научный сотрудник отдела учёта и хранения фондов этнографического музея Е.А. Иваненко рассказала о научно-практических семинарах, проводимых в музее, а также о коллекциях музейных фондов.
Мастер-классы по изготовлению нагрудных украшений северных и восточных ханты, северных манси, а также ажурных накладок-пластин из бронзы, подвесок, бляшек для охотничьих поясов обских угров проведут мастера, носители традиционной культуры обских угров. А это: народный мастер России Яков Тарлин (северные ханты), Вячеслав Кондин (северные ханты), Альбина Ярсомова (восточные ханты), Людмила Туполева (северные ханты), Татьяна Тарасова (северные манси).
Следует отметить, что участникам семинара, принявших участие в работе мастер-классов, представивших на итоговую выставку результаты своей учёбы, выдадут справку о прохождении обучения.
Семинар проводится в очно и заочной форме.
По завершению теоретической части семинара состоялось открытие выставки «Украшений тайные знаки», которая будет работать в течение месяца.
Ирина Самсонова