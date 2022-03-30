Югорчан приглашают проголосовать за номинантов премии по внутреннему туризму «Маршрут построен»

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Югорчан приглашают проголосовать за номинантов премии по внутреннему туризму «Маршрут построен»

Завершается онлайн-голосование за номинантов новой премии по внутреннему туризму «Маршрут построен». Конкурс организован издательским домом «Комсомольская правда» при поддержке Федерального агентства по туризму Российской Федерации.

Цель и задача премии – выявить лучшие практики в сферах национального туризма и брендинга территорий, познакомить многомиллионную аудиторию с уникальными возможностями и перспективами путешествий по родной стране, сформировать «культуру туризма», популяризируя наилучшие примеры  туристического сервиса.

Конкурс проводится по 15-ти номинациям. В их числе – «Главный маршрут», «Идея года», «Искусство гостеприимства», «Зеленый маршрут», «Народный гид», «Место силы», «Событие года», «Своя марка»,  «Гастрономический маршрут года» и другие.

Отметим, проекты югорчан также заявлены для участия в конкурсе. Так, в номинации «Хранители времени» – проект «Этнографический парк-музей» (село Варьёган Нижневартовского района); в номинации «Точка притяжения» – проекты «Музей-перекресток культур» (Югорск), стойбище «Ампутинское» (сельское поселение. Аган, Нижневартовского района); в номинации «Событие года» – «Фестиваль Хатлые» (Мегион).

Голосование доступно всем желающим и открыто до 12:00 по московскому времени 31 марта 2022 года на сайте премии.

Церемония награждения  победителей запланирована на апрель 2022 года.

Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ср, 30/03/2022 - 12:51

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