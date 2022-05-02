Хантыйский язык: современная языковая ситуация и методы продвижения

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Так назывался круглый стол, который состоялся 29 апреля в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок. Организатором данного мероприятия выступила Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» в партнёрстве с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Окружным Домом народного творчества и Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок.
Круглый стол открыла директор Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Виктория Сподина, которая в своей речи отметила высокую роль всех учреждений города Ханты-Мансийска в продвижении хантыйского языка.
Организаторы данного мероприятия – кандидат филологических наук, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Алексей Козлов и научный сотрудник Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков народов России РАН Василий Харитонов – рассказали об успешных практиках продвижения мокшанского, карельского и нанайского языков. В завершение доклада был представлен небольшой ролик о работе «Разговорного клуба нанайского языка». Это послужило положительным примером и для участников круглого стола – хантыйской интеллигенции, которая решили раз в неделю собираться в Окружном Доме народного творчества и течение одного-двух часов разговаривать исключительно на родном языке. «Клуб хантыйского языка» начал работать буквально на следующий день, 30 мая.
Молодой учёный-хантолог Ирина Молданова рассказала о современном состоянии окружных СМИ, вещающих на хантыйском языке, её доклад так и назывался «Хантыйский язык: за кадром». Она особо отметила, что родной язык необходимо продвигать во всех современных мессенджерах. Вот и сегодня она научила участников круглого стола создавать открытки в Viber с небольшими поздравительными текстами на хантыйском языке.
С докладом «Опыт преподавания хантыйского языка в высшей школе: вызовы и решения» выступила кандидат филологических наук, доцент, руководитель программы «Языкознание и литературоведение» Югорского государственного университета Софья Онина. Она говорила о необходимой направленности сегодняшнего обучения на родном языке на общемировоззренческую (надпредметную) интерпретацию. В подтверждении сказанного привела в пример преподавания в ЮГУ курса общекультурной направленности «Языковая картина мира обских угров».
Раиса Решетникова, кандидат педагогических наук, заведующая научным отделом музея «Торум Маа», рассказала об истории создания детского журнала на хантыйском языке «Хатлые» («Солнышко»), об образовательной направленности данного издания. Она отметила, что сегодня современные дети в большинстве своём пользуются гаджетами, именно поэтому в скором будущем будет создан сайт этого детского издания.
О трудностях перевода фольклорных текстов с хантыйского на русский язык рассказала начальник Белоярского филиала фольклорного отдела Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Римма Михайловна Потпот.
Учёный-историк, этнограф, руководитель «Окружной школы Медвежьих игрищ» Тимофей Алексеевич Молданов в видеопрезентации показал деятельность этой школы. На наглядных примерах он говорил, о том, насколько сегодня молодёжи интересно участвовать в реконструкции этого древнего обряда обских угров.
Редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева, рассказывая о работе журналистов газеты «Ханты ясанг» с молодёжью, особо отметила редакционный проект «Юный корреспондент», а также творческие конкурсы, которые способствуют раскрытию талантов детей в написании интересных рассказов, а также в умении говорить и читать на родном языке. Вот и в этом юбилейном для газеты «Ханты ясанг» году с 1 апреля был объявлен конкурс видеороликов «Сначала была сказка…».
В завершение круглого стола в онлайн-режиме из села Казыма выступила директор Центра историко-культурного наследия «Касум ёх» («Люди Казыма») Елена Федотова. Она представила многочисленные проекты, реализуемые за счёт грантов. Например, активом этнолагеря «Нумсанг ёх», актёрами любительского хантыйского театра успешно реализуются проекты по созданию комиксов, мультфильмов и фильмов на хантыйском и коми-зырянском языках.
Организаторы круглого стола высоко оценили опыт Югры в продвижении хантыйского языка в молодёжную среду. Ведь именно они – будущее этого древнего этноса и от них зависит, как долго будет звучать и хантыйское слово в мировом сообществе. Ведь любой язык мира – это великое наследие человечества.
Людмила Гурьева