Проект 35 в «Ночь музеев» 21 мая в Торум Маа

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Для этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» 2022 год уникальный! В Год культурного наследия народов России музей отмечает 35-летие… Все годы мы сохраняем культуру северных народов, нам есть что рассказать и показать!
В интерактивном выставочном проекте "35" в «Ночь музеев» вместе с посетителями откроем 35 фактов-событий: как рассказывая сказки – передавать главное, слушая песни – становиться сильнее, играя – следовать главным человеческим заповедям…
В выставочных залах и площадках под открытым небом: музыка по заявкам и без, мастер-классы из природных материалов и не только, сказки в чуме – страшные и не очень, авторские стихи и уникальные фильмы….
В программе:
17:00-20:00 ярмарка под открытым небом «Сухоруковский амбар».
18:00-23:00 работа постоянных и временных экспозиций: Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова, «Отыры Великой Победы. Ванзетур», «В какой лодке плывешь, в той и гребешь», «Орнамент «Солнце», «…Жили на земле только люди и кедры», «Необычные предметы».
18:00-23:00 кинотеатр «Кина ванты хот» (выставочный зал).
18:00-20:30 мастеровые и игровые площадки на стойбище «Мань павыл».
18:00-19:00 игровая программа «О, чум неповторимый» (стойбище «Мань павыл»).
18:30-19:00 концерт воспитанников студии Sirenco Music (конференц-зал).
19:00-20:00 литературная гостиная «Весны пробуждающее эхо» (стойбище «Мань павыл»).
19:30-20:30 концерт-разговор «Песни Судьбы» с участием Лозямовой З.Н., Яркиной Юлии, Кондратьевой Веры (конференц-зал).
20:30-23:00 мастеровые и игровые площадки (выставочные залы).
20:00-21:00 «Сказки в чуме – страшные и не очень» на стойбище «Мань павыл».
21:00-23:00 VR-Тур на экспозицию под открытым небом (выставочный зал).
21:00-22:30 «Концерт по заявкам и без» с участием профессиональных и самодеятельных исполнителей (конференц-зал).
Стоимость билета – 250 рублей, дети до 3 лет бесплатно
Доступно по Пушкинской карте!
Телефон для справок: +7(3467)353-423
Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»