Игра как форма организации внеклассной работы

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Так назывался семинар, который 27 мая состоялся в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок.
Мероприятие было организовано в целях методического обеспечения образовательной деятельности по традиционной игровой практике коренных малочисленных народов Югры школ-интернатов и детских садов автономного округа.
В семинаре приняли участие учителя родных языков, воспитатели детских садов, школ-интернатов, этнографических лагерей, работники учреждений культуры и члены районных и городских отделений общественной организации «Спасение Югры».
Участников семинара поприветствовали: начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера окружного департамента образования и науки Оксана Рыжкова и директор Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Виктория Сподина.
Во время семинара прозвучали теоретические доклады, состоялись мастер-классы по традиционным играм обских угров, а также круглый стол по обмену опытом в деле сохранения и популяризации народных игр.
Заведующая сектором сохранения и использования объектов культурного наследия отдела археологии Музея Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) Татьяна Собольникова рассказала об играх и игрушках в археологических коллекциях музея. По её словам, на всей территории Тюменского Севера при археологических раскопках чаще всего находятся игрушки из кости, этот природный материал был очень распространён, он актуален и сегодня. Игрушки находят и на святилищах. Наибольшее количество различных игрушек, например, игра юла, головоломки, палочки для счёта, мерные палочки, дощечки с насечками и другие были найдены в Мангазее, в Берёзовском, Надымском, Усть-Войкарском и Ломбовожском городищах, все они есть на сайте Госкаталога музейного фонда Российской Федерации. Игрушки всегда имеют воспитательную цель, во время раскопок находят в миниатюре предметы быта, орудия лова, предназначенные для детей.
Научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Любовь Федоркив выступила с докладом о применении игровых терминов во внеурочной деятельности.
Кандидат исторических наук Татьяна Волдина рассказала об опыте развития напольных и интеллектуальных игр обских угров «Нумас юнт» («Умная игра»). Также сегодня состоялась презентация серии методических пособий «Напольные и интеллектуальные игры «Нумас юнт».
В завершение семинара в рамках проекта «Нумас юнт» («Умная игра») среди учащихся и молодёжи окружной столицы состоялся турнир по обско-угорской напольной игре «Щол».
Людмила Гурьева