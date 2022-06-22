Студенты из числа коренных народов могут претендовать на компенсационные выплаты

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В Югре принят региональный перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, связанных с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, развитием самобытной культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера. Он включает 22 наименования специальностей среднего профессионального образования и 82 наименования направлений подготовки высшего образования. Компенсация оплаты обучения в соответствии с региональным перечнем предоставляется студентам, обучающимся средне-специальных и высших образовательных учреждениях, которые получают образование данного уровня впервые.
Специалисты департамента образования и науки Югры сообщили, данная мера поддержки востребована среди коренных народов. Так, в 2021 году общее количество получателей компенсации оплаты обучения составило 58 обучающихся, в I квартале 2022 года – 16 обучающихся.
Компенсация предоставляется на основании договора, предусматривающего обязательства обучающегося по трудоустройству и дальнейшей трудовой занятости по полученной специальности в течение 3 лет на территории автономного округа после получения среднего профессионального или высшего образования.
Также в департаменте образования и науки региона отметили, перечень новых специальностей и профессий может быть скорректирован при наличии обоснованной потребности. Все поступающие обращения в адрес ведомства анализируются, рассматриваются на заседаниях научно-координационного совета по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.
Добавим, с полным перечнем профессий и специальностей можно ознакомиться на сайте департамента образования и науки в разделе «Образование в Югре». https://depobr.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/korennye-malochislennye-narody-severa/gosudarstvennaya-podderzhka-studentov-iz-chisla-kmns/2561861/regionalnyy-perechen-professiy-spetsialnostey-napravleniy-podgotovki-svyazannykh-s-sokhraneniem-samo/
Людмила Теткина