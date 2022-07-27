В Няксимволе работает крупнейшая солнечная электростанция в регионе

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Вот уже три года в селе Няксимволе Берёзовского района работает крупнейшая солнечная электростанция в Югре, её запуск состоялся в апреле 2019 года. Техническое сопровождение проекта осуществляют сотрудники АО «Юграэнерго». О том, как сегодня работает солнечная электростанция, много ли вырабатывает энергии, подешевела ли плата за свет для жителей села, на эти и другие вопросы ответил мастер электростанции в Няксимволе Олег Рочев.
– Солнечные батареи ввели в эксплуатацию в апреле 2019 года. Их установили специалисты из Ханты-Мансийска на болоте, поэтому зимой забурили сваи на 6 метров в глубину. Оборудование установлено высоко для того, чтобы в половодье их не затапливало. Поставили их под таким углом, как положено в наших широтах, но за солнцем они не вращаются. Хорошо то, что обслуживания они особо не требуют, зимой отметаем снег, летом – пыль. Моем обычной водой, без всяких средств.
Солнечные батареи больше всего дают энергии в апреле, мае, и июне. Специалисты говорят, что в июле и в августе оборудование сильно перегревается, поэтому в этом время даёт меньше энергии. С июля месяца начинают работать на убыль, в декабре практически не дают энергии, в это время солнце почти нет. В этот период электростанция работает на дизеле. В ангаре у нас стоит пять дизелей разной мощности.
– Повлияло ли установка солнечных батарей на стоимость электроэнергии для населения, люди стали платить меньше?
– Народ нас часто спрашивает: «Почему мы платим за электроэнергию? Солнце ведь бесплатно светит». Мы людям объясняем, что оборудование это тоже денег стоит, причём стоит недешево и окупится не скоро. Его доставка и установка в 2018 году обошлась в 7 миллионов рублей. Экономию, конечно, они дают, но не по плану специалистов и разработчиков. Солнца у нас мало, установка на половину всего отдаёт энергии от запланированного. По расчётам должна была окупиться за 7 лет, но так получается, что оправдается только за 14 лет. Прослужить такие солнечные батареи могут не так долго, после 10 лет эксплуатации начнут выгорать, коэффициент полезного действия начнёт падать. Они уже не 60 киловатт в час будут давать, а меньше.
– Почему было принято решение установить такие солнечные батареи именно в вашем поселении?
– Село Няксимволь – отдалённое, труднодоступное поселение. Мы не подключены к централизованным ЛЭП, завозить сюда топливо дорого и проблематично. Поэтому Няксимволь выбрали в качестве такой площадки. Изначально планировалось, что выработка электроэнергии составит более 72 тыс. кВт в год, это позволило бы сэкономить 16 тонн дизельного топлива. Повторюсь, экономия, конечно, есть, но не такая, как изначально планировалась. Да и топливо завозить нам меньше не стали, а наоборот только ещё больше, потому что потребление электроэнергии растёт. В прошлом году зима очень холодной была, поэтому мы делали рекорды по расходу солярки и выработке электроэнергии. В этом году зимой не так холодно было, но все равно экономии особой не было. В феврале этого года ввели в эксплуатацию новый детский сад, который полностью отапливается за счёт электростанции. Здание оснащено разным современным оборудованием, и конечно, ввод такого большого детского сада, который потребляет большое количество электроэнергии, легло дополнительной нагрузкой на нашу электростанцию.
Напомним, солнечная электростанция в селе Няксимволе не единственная в округе, аналогичные проекты установки возобновляемых источников энергии были реализованы в Кондинском районе – солнечные электростанции запущены в деревне Никулкина и сельском поселении Шугур. Станции работают в режиме опытно-промышленных испытаний. Благодаря такому источнику энергии удалось обеспечить электричеством не менее 1 тысячи югорчан.
Людмила Теткина