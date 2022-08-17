Заслуженный деятель науки Югры празднует 80-летний юбилей

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17 августа празднует свой 80-летний юбилей Дина Васильевна Герасимова, кандидат филологических наук, Заслуженный деятель науки Югры, Ветеран труда Российской Федерации.
В настоящее время Дина Васильевна преподаёт мансийский язык и литературу в посёлке Полуночное Свердловской области.
Дина Васильевна Герасимова (Храмцова) родилась 17 августа 1942 года в д. Кошня Таборинского района Свердловской области. В 1947 году семья переехала в с. Леуши Кондинского района Тюменской области. Там Дина Васильевна окончила шесть классов, а в 1957 году окончила семилетнюю школу в селе Нахрачи (ныне пос. Кондинское) Кондинского района. В этом же году поступила в Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище, где впервые стала изучать родной мансийский язык.
Окончив педагогическое училище в 1961 году, Дина Васильевна работала учителем начальных классов в д. Старый Катыш Кондинского района, одновременно была директором интерната.
В 1964 году Дина Васильевна поступает учиться в Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена (ЛГПИ им. А.И. Герцена) на северное отделение факультета народов Крайнего Севера по специальности «Русский язык и литература, родной язык и литература».
С 1972 по 1975 годы она обучалась в очной аспирантуре ЛГПИ им. А. И. Герцена на кафедре языков народов Севера. Ее научным руководителем был заведующий этой кафедрой М. Г. Воскобойников. Предметом ее изучения становится лексика, связанная с охотничьим и рыболовным промыслом. Выбор такой темы не случаен, именно этот лексический пласт хорошо сохранил языковое своеобразие, был меньше всего подвержен внешнему влиянию.
В 1988 году Дина Васильевна защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему «Лексика, связанная с охотничьим и рыбным промыслом в мансийском языке» в Институте языкознания АН СССР. Большую помощь и поддержку в ее защите оказали такие ученые, как Е. И. Ромбандеева, Г. М. Керт, А. Н. Жукова, исследователи финноугорских языков из Эстонии и Венгрии.
Закончив аспирантуру, в 1975–1983 годы работала ассистентом кафедры языков, фольклора и литературы народов Крайнего Севера, а в 1983–1993 годы – старшим преподавателем кафедры уральских языков и методики их преподавания в ЛГПИ им. А. И. Герцена. С 1993 по 2003 годы Дина Васильевна являлась доцентом кафедры уральских языков и методики их преподавания на факультете народов Крайнего Севера Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, была заместителем декана по отделению заочного обучения на факультете народов Крайнего Севера. На протяжении всех лет работы в РГПУ им. А. И. Герцена Дина Васильевна являлась куратором студентов из Ханты-Мансийского автономного округа.
С 2003 года Дина Васильевна работает в Югорском государственном университете. За эти годы она исполняла обязанности проректора по вопросам коренных малочисленных народов Севера, заведующего кафедрой мансийской филологии, заместителя проректора по учебной работе, была директором Института народов Севера университета. Во время работы в ЮГУ Дина Васильевна была доцентом, затем профессором кафедры русского языка и литературы Гуманитарного института; вела работу с молодыми исследователями мансийского языка, являясь научным руководителем аспирантов. Под её руководством в 2015 году аспирантка Кумаева М. В. защитила кандидатскую диссертацию.
С января 2017 года Дина Васильевна преподает мансийский язык и мансийскую литературу в школе №3 г. Ивделя (п. Полуносное) Свердловской области.
Дина Васильевна владеет мансийским, венгерским, финским и немецким языками. Занимается переводами фольклорных записей Берната Мункачи с мансийского и венгерского на русский язык. По результатам научной деятельности Д. В. Герасимовой опубликовано свыше 160 научных и методических работ. Дина Васильевна является автором 32 учебников и учебно-методических пособий по мансийскому языку и литературе для учащихся школ и студентов вузов. Она автор трех монографий: «Производственная лексика манси» (Ханты-Мансийск, 2008), «Мансийский (вогульский) фольклор» (Ханты-Мансийск, 2013), «Язык и фольклор кондинских манси» (Ханты-Мансийск, 2014).
Дина Васильевна принимает участие во многих международных конференциях и научно-практических семинарах: ежегодные «Герценовские чтения» в РГПУ им. А. И. Герцена, в конференциях Института этнографии им. Миклухо-Маклая, Географического общества, Петровской Академии наук, Института национальных проблем образования, Института русского языка и литературы, МГУ и др. Была участницей научных кворумов, проходивших в Хабаровске, Новосибирске, Петрозаводске, Ижевске, Ханты-Мансийске и других городах.
Герасимова Д. В. является участницей международных Финно-угорских конгрессов, многих научных конференций в Венгрии (в Будапеште, Сегеде, Язбери, Пече и др.), Финляндии, Германии, Эстонии и имеет тесные контакты с научноисследовательскими и образовательными центрами этих стран. Сотрудничает с кафедрами финно-угорских языков университетов г. Гамбурга (Германия) и городов Будапешта, Сегеда, Печ (Венгрия).
Дина Васильевна занимается большой общественно-научной деятельностью. Многие годы Дина Васильевна являлась членом Ученого Совета НИИ возрождения обско-угорских народов (г. Ханты-Мансийск), была членом Ученого Совета факультета народов Крайнего Севера и учебно-методического Совета РГПУ им. А. И. Герцена; входит в состав научного общества А. Регули (Венгрия) и Венгерского этнографического общества.
В 1992–2003 годы была председателем Санкт-Петербургского отделения Ассоциации «Спасение Югры». В Югорском государственном университете входила в состав Ученых советов университета и Гуманитарного института. С 2007 года Дина Васильевна – координатор Ассоциации финно-угорских университетов, с 2009 года – член Координационного Совета Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В настоящее время Дина Васильевна - член Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Югры, член Научно-координационного совета при Департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входит в состав Экспертного совета по формированию Реестров нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Является активным членом жюри при проведении Департаментом образования и науки Югры олимпиад и конкурсов по родным языкам. Научно-педагогическая деятельность Дины Васильевны неоднократно отмечалась благодарностями и почетными грамотами РГПУ (ЛГПИ) им. А. И. Герцена, Югорского государственного университета, Правительства и Думы Ханты-Мансийского автономного округа и общественной организации ХантыМансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры».
За вклад в образование молодежи и многолетний труд Дина Васильевна награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (1999 г.). Отмечена Почётным знаком и медалью Лиги малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (2009).
Общий трудовой стаж Дины Васильевны составляет 61 год, из них более 40 лет отдано педагогической деятельности в вузах.
В 2000 году Дине Васильевне Герасимовой присвоено звание «Ветеран труда Российской Федерации», а в 2010 году – почетное звание «Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Информация Югорского государственного университета