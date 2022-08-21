Югорчан приглашают на «Бруснику FEST»

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24 сентября в 10:00 на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Юрты Чайниковых» (Ханты-Мансийский район) состоится югорский ягодный фестиваль «Брусника FEST». Подробнее о фестивале. Культурно-просветительский проект региональной организации «Центр поддержки и развития музеев Югры» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Брусника FEST» проходит во второй раз. В 2021 году участниками события в очном и заочном формате стали порядка 2000 человек.
В программе фестиваля научно-познавательная экскурсия, лекции, конкурсы творческих работ, презентации о ягодном мире Югры, конкурсы пирогов и варенья.
«Главные задачи нашего фестиваля – популяризировать возможности развития событийного и агротуризма в регионе, показать потенциал ягодного фестиваля как события, способного транслировать культурный код многообразия и богатства Югры», - поделились организаторы фестиваля.
В 2022 году фестиваль «Брусника FEST» включен в культурную программу Югорского промышленно-инвестиционного форума, который пройдет 29-30 сентября в Ханты-Мансийске.
ТВ «Югра»