Интернет приходит на стойбища Югры

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В Югре продолжается работа по установке оборудования IT-стойбищ на территориях традиционного природопользования.
С начала года сотрудники департамента информационных технологий и цифрового развития Югры совместно с представителями операторов связи запустили в работу 16 IT-стойбищ в Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском и Кондинском районах, где проживает 283 человека.
Чтобы у жителей отдаленных стойбищ появилась возможность выхода в интернет, устанавливается оборудование для усиления сотовой связи или спутниковое оборудование. Зачастую доставить его возможно лишь на вертолётах.
Напомним, уникальный для России проект «IT-стойбище» реализуется в Югре с 2018 года в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». К концу года программа охватит 3250 человек, проживающих на 163 территориях традиционного природопользования, или 69 IT-стойбищ. Это составляет порядка 67% коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.
admhmao.ru