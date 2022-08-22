Интернет приходит на стойбища Югры

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Интернет приходит на стойбища Югры
Фото ТВ "Югра"Фото ТВ "Югра"
Фото ТВ "Югра"

В Югре продолжается работа по установке оборудования IT-стойбищ на территориях традиционного природопользования.

С начала года сотрудники департамента информационных технологий и цифрового развития Югры совместно с представителями операторов связи запустили в работу 16 IT-стойбищ в Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском и Кондинском районах, где проживает 283 человека.

Чтобы у жителей отдаленных стойбищ появилась возможность выхода в интернет, устанавливается оборудование для усиления сотовой связи или спутниковое оборудование. Зачастую доставить его возможно лишь на вертолётах.

Напомним, уникальный для России проект «IT-стойбище» реализуется в Югре с 2018 года в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». К концу года программа охватит 3250 человек, проживающих на 163 территориях традиционного природопользования, или 69 IT-стойбищ. Это составляет порядка 67% коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.

admhmao.ru

Фото ТВ "Югра"Фото ТВ "Югра"
Фото ТВ "Югра"
Фото ТВ "Югра"Фото ТВ "Югра"
Фото ТВ "Югра"
Пнд, 22/08/2022 - 14:41

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