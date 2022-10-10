Югорский Центр искусств для одаренных детей Севера отметил юбилей

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В Ханты-Мансийске отметил 25-летний юбилей Центр искусств для одаренных детей Севера. В честь праздника учебное заведение автономного округа провело научно-практическую конференцию «Феномен одаренности в теории и практике: опыт работы, современные подходы и перспективные направления», презентовало художественную выставку работ обучающихся и преподавателей, а также организовало праздничный гала-концерт.
«Феномен одаренности»
Центр искусств для одаренных детей Севера осуществляет свою деятельность с 1997 года. Он был открыт для обучения талантливых детей, которые проживают в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Учреждение реализует такие образовательные программы, как «инструментальное исполнительство», «вокальное искусство», «сольное и хоровое народное пение», «искусство танца», «дизайн», «живопись», «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
В рамках научно-практической конференции, посвященной юбилею учебного заведения, свои доклады по теме представили педагоги, специалисты, обучающиеся профессиональных образовательных организаций. Целью конференции стало – совершенствование системы выявления, поддержки и развития детей, которые проявляют выдающиеся способности.
Заявки на участие поступили из разных муниципалитетов Югры: Ханты-Мансийск, Югорск, Белоярский, Сургут, Нижневартовск, Пойковский. Также в конференции приняли участие представители из Москвы и республики Хакасия. Общее количество участников составило 150 человек.
«Конференция задумывалась, как мероприятие внутреннее, но её границы и рамки расширились за пределы округа. Это замечательно, ведь Центру за 25 лет работы есть чем поделиться. Опытом делятся люди, которые приехали в Ханты-Мансийск 25 лет назад и привезли сюда первых детей, собрали прекрасный педагогический коллектив со всей страны. Они поверили в то, что в этом здании можно создать прекрасную образовательную атмосферу», – прокомментировал Алексей Тарасов, директор Центра искусств.
Проводники творческого пути
Преподаватели Центра искусств делают поистине великую вещь – они раскрывают личностный потенциал каждого ребенка, обучающегося в Центре искусств, развивают его творческие способности, а также закладывают те самые основы, которые в дальнейшем помогут в жизни.
На торжественном собрании 97 работников Центра искусств для одарённых детей Севера получили почётные грамоты и благодарности за большой вклад в развитие одаренных детей. В завершение первого праздничного дня 8 октября в Малом зале Центра искусств состоялся концерт обучающихся музыкального отделения.
«Это уникальное образовательное учреждение не только автономного округа, но и всей страны. О качестве подготовки в нем свидетельствует тот факт, что его выпускники есть практически во всех значимых творческих коллективах России. Куда бы я не приезжал, я везде встречаю выпускников Центра искусств. В рамках проекта «Образовательные смены «Югра-Сириус» по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства будут созданы творческие смены для обучающихся в системе дополнительного образования Югры», – отметил Артур Латыпов, директор департамента культуры Югры.
За годы существования Центр искусств выпустил 1200 профессиональных музыкантов, хореографов и художников, чьи творческие достижения отмечены на Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и выставках. Учебное заведение принимает активное участие во многих мероприятиях не только в Югре, но и по всей стране, представляет северные таланты даже за рубежом. Ежегодно осуществляет более 200 концертно-выставочных мероприятий.
В честь 25-летнего юбилея колледжа-интерната «Центр искусств для одарённых детей Севера» в Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева состоялось торжественное открытие выставки. В экспозиции представлены творческие работы студентов и преподавателей художественного отделения Центра искусств. Работы выполнены в различных техниках: керамика, перегородчатая эмаль, пэчворк (лоскутное шитье), батик, а также ассамбляж, живопись и скульптура. Также на мероприятии выступили учащиеся разных отделений колледжа-интерната для одаренных детей Севера. Выставку можно посетить до 2 ноября.
Плоды труда
На праздничном гала-концерт в КТЦ «Югра-Классик» собралось множество неравнодушных к творчеству людей: преподавателей и обучающихся центра, а также гости мероприятия. Поздравить Центр искусств с юбилеем пришел заместитель губернатора Югры Юрий Южаков. Он пожелал Центру дальнейшего процветания и реализации всех творческих планов.
«С открытием Центра искусств талантливые дети Югры получили уникальную возможность находиться в атмосфере творчества, созидания и самореализации. Хочу выразить слова благодарности преподавателям, особенно тем, кто стоял у истоков создания этого учреждения, кто вдохнул жизнь в это учебное заведение. Приятно осознавать, что за четверть века для более тысячи людей Центр искусств стал той самой стартовой площадкой», – сказал Юрий Южаков.
В честь юбилея прошла церемония вручения наград и благодарственных писем выдающимся преподавателям колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера». За многолетний и добросовестный труд были награждены Владимир Шатских, Татьяна Шашкова, Юлия Кислицына, Анна Тарасова, Наталья Шиятая, Галина Визель, Андрей Пискунов. Также было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Ирине Слепаковой.
На праздничном гала-концерте выступили студенты различных отделений Центр искусств: хореографическое, художественное, музыкальное. А также представили новое направление – модный показ, а именно выпускные работы студентов Центра искусств по направлению «Художественная роспись тканей».
Отметим, что с 2000 года колледж является ассоциированной школой ЮНЕСКО, с 2004 года – членом Международного общества по музыкальному образованию (ISME–UNESCO).
С юбилеем Центр искусств для одаренных детей Севера поздравил второй секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Артем Табаков. Он зачитал приветствие советник министра иностранных дел РФ Григория Орджоникидзе. Он высоко оценил работу учебного заведения Югры.
«За годы своего существования центр стал авторитетной площадкой реализации образовательных и творческих проектов, точкой притяжения для юных талантов Югры и соседних северных регионов. Учебное заведение продвигает лучшие наработки и традиции отечественного образования в области искусства», – отметил Артем Табаков.
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В настоящее время в Центре искусств действует 14 творческих коллективов, которые работают на уровне мастеров сцены. Крупнейшая площадь центра составляет более 30 тысяч квадратных метров. В учебном процессе задействованы 90 кабинетов для учебных занятий, а также два современных концертных зала общей вместимостью 700 человек.
Более тысячи воспитанников центра стали лауреатами международных, всероссийских, региональных конкурсов. Из них более трехсот – обладатели золотых медалей, гран-при и первых премий.