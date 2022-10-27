Третье ожерелье сибирских угров
В Ханты-Мансийске завершилась работа III Международной научной конференции «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое». Она проходила с 25 по 27 октября в рамках мероприятий, посвящённых 35-летию этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». В конференции приняли участие 68 исследователей, это этнографы и историки, лингвисты и искусствоведы из городов Абакана, Екатеринбурга, Ижевска, Йошкар-Олы, Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Томска и Тулы. Также для участия откликнулись учёные из ряда зарубежных стран – Австрии, Венгрии, Германии и Словакии. Данное мероприятие прошло в формате офлайн и онлайн, участники разделились на три секции.
Руководитель секции «Этногенез, этническая история и культурогенез обских угров в контексте развития цивилизаций Севера Сибири» Елена Петровна Мартынова сказала, что все заявленные доклады, кроме двух, прозвучали, и тематика была очень разнообразной. Надо отметить, что традиционная культура хантов и манси на протяжении всего времени меняется. И ставится вопрос, как оценивать современное состояние культуры и с каким основанием подойти к его изучению. Некоторые доклады имеют не только исследовательский характер, но и прикладной.
Модератор второй секции «История и культура обских угров как духовный, туристический и социокультурный ресурс территории» Наталья Анатольевна Тучкова сказала, что было заслушано 17 докладов, 8 из которых прозвучали онлайн. В основном доклады были музееведческой направленности, проблематика касалась того аспекта, как качественно, квалифицированно проводить мероприятия с ситуацией живой этнографической среды, как это совмещать и приблизить фестивальный формат с реальной этнографической традицией. Были доклады и археологической направленности, один из о Вежакорском археологическом памятнике вызвал особый живой интерес. Доклад о деятельности учёного В.Н. Чернецова никого не оставил равнодушным, и было бы совершенно справедливо в Югре увековечить его имя.
О работе третьей секции «Язык, фольклор и иные формы нематериального культурного наследия как объект музеефикации: истоки, современное состояние и перспективы» рассказала Татьяна Николаевна Дмитриева. Было заслушано 20 докладов. Озвученные доклады больше посвящены сакральным стихотворным текстам народов ханты и манси, сохранению родных языков и традиционной культуры в современных условиях. Несколько докладов были посвящены Медвежьим Игрищам в разных аспектах и их современном восприятии. Также участники конференции заслушали доклад о материалах научной экспедиции первого исследователя Сибири Д.Г. Мессершмидта в 1725-1726 гг.
Все выступления зафиксированы на видеозапись, и поэтому желающие могут с ними ознакомиться в архиве сайта музея «Торум Маа». В завершении конференции была принята резолюция. По результатам рабочего заседания рекомендовано опубликовать сборник научных статей по этой конференции.
Тамара Мерова