Названы имена победителей конкурса «Сначала была сказка»
В рамках Года культурного наследия народов России в Югре прошёл окружной конкурс видеороликов на лучшее чтение сказки на языках коренных малочисленных народов Севера. Организаторами данного мероприятия стали Департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджетное учреждение «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». В конкурсе приняли участие дети от 7 до 17 лет, владеющие родным языком и проживающие на территории нашего автономного округа. Руководителями могли выступить взрослые члены семьи и педагоги, воспитатели.
На конкурс было прислано 55 творческих работ, из которых 30 – на хантыйском и 25 – на мансийском языках. На ненецком языке участников не было.
В соответствии с положением о конкурсе «Сначала была сказка» была проведена оценочная экспертиза, которая определила имена победителей.
В возрастной категории 7–12 лет на хантыйском языке победителями стали:
1 место – Гындышева Кристина из п. Теги Берёзовского района; https://disk.yandex.ru/i/O7DmCaklVKos9A
2 место – Казамкин Богдан из п. Варьеган Нижневартовского района;
3 место – Гудкова София и Гудков Давид из г. Ханты-Мансийска.
В возрастной категории 13–17 лет на хантыйском языке:
1 место – Лянтин Ярослав из п. Салым Нефтеюганского района;
https://disk.yandex.ru/i/hGdwNVpsxdDtVA
2 место – Поспелова Татьяна из п. Теги Берёзовского района;
3 место – Шихов Данил, г. Ханты-Мансийска.
В возрастной категории 7-12 лет на мансийском языке:
1 место – Вострикова Милана и Бартошкин Борис из п. Нижние Нарыкары Октябрьского района; https://disk.yandex.ru/i/oemotPEM-4xdDQ
2 место – Боженко Вероника и Двинянинов Матвей из п. Хулимсунт Берёзовского района;
3 место – Ларионова Ирина и Вьюткина Анна из п. Саранпауль Берёзовского района.
В возрастной категории 13-17 лет на мансийском языке:
1 место – Алгадьев Николай, Алгадьева Надежда и Алгадьев Максим из п.
Хулимсунт Берёзовский район; https://disk.yandex.ru/i/-JR8sth05PP98Q
2 место – Мурадымова Марьям и Мурадымов Тамерлан из п. Хулимсунт Берёзовского района;
3 место – Кугин Иван из п. Сосьва Берёзовского района.
Все участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и ценными призами.
Также экспертной комиссией было решено наградить специальными призами за интерес к устному народному творчеству обско-угорских народов следующих конкурсантов:
– Аликову Ангелину и Аликову Анжелику из с. Казым Белоярского района;
– Юмина Александра и Юмину Ульяну из с. Ванзеват Белоярского района;
– Игишева Максима, Игишеву Дарину и Канева Николая из с. Казым Белоярского района;
– Федоркив Марию из г. Ханты-Мансийска;
– Евтеева Павла из г. Ханты-Мансийска;
– Балашову Елену из п. Аган Нижневартовского района.
Организаторы благодарят педагогов, воспитателей, родителей и бабушек, которые откликнулись и приняли в конкурсе участие вместе с детьми.
Тамара Мерова