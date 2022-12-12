Форма поиска

Для слабовидящих

Названы имена победителей конкурса «Сначала была сказка»

12.12.2022

В рамках Года культурного наследия  народов России  в Югре прошёл окружной конкурс видеороликов  на лучшее  чтение сказки на языках коренных малочисленных народов Севера. Организаторами данного мероприятия стали Департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры и  бюджетное учреждение «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». В конкурсе приняли участие дети от 7 до 17 лет, владеющие родным языком и проживающие на территории нашего автономного округа. Руководителями могли выступить взрослые члены семьи и педагоги, воспитатели.

На конкурс было прислано 55 творческих работ, из которых 30 – на хантыйском и 25 – на мансийском языках. На ненецком языке участников не было.

В соответствии с положением о конкурсе «Сначала была сказка» была проведена  оценочная экспертиза, которая определила имена победителей.

В возрастной категории 7–12 лет на хантыйском языке победителями стали:

1 место – Гындышева Кристина из п. Теги Берёзовского района; https://disk.yandex.ru/i/O7DmCaklVKos9A

2 место – Казамкин Богдан из п.  Варьеган Нижневартовского района;

3 место – Гудкова София и Гудков Давид из г. Ханты-Мансийска.

 

В возрастной категории 13–17 лет на хантыйском языке:

1 место – Лянтин Ярослав из  п. Салым Нефтеюганского района;

https://disk.yandex.ru/i/hGdwNVpsxdDtVA

2 место – Поспелова Татьяна из п. Теги Берёзовского района;

3 место –  Шихов Данил, г. Ханты-Мансийска.

В возрастной категории 7-12 лет на мансийском языке:

 

1 место – Вострикова Милана и Бартошкин Борис из п. Нижние Нарыкары Октябрьского района; https://disk.yandex.ru/i/oemotPEM-4xdDQ

2 место – Боженко Вероника и Двинянинов Матвей из  п. Хулимсунт Берёзовского района;

3 место – Ларионова Ирина и Вьюткина Анна из  п. Саранпауль Берёзовского района.

 В возрастной категории 13-17 лет на мансийском языке:

1 место – Алгадьев Николай, Алгадьева Надежда и Алгадьев Максим из п.

Хулимсунт Берёзовский район; https://disk.yandex.ru/i/-JR8sth05PP98Q

2 место – Мурадымова Марьям и Мурадымов Тамерлан из п. Хулимсунт Берёзовского района;

3 место – Кугин Иван из п. Сосьва Берёзовского района.

Все участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и ценными призами.

Также экспертной комиссией было решено наградить специальными призами за интерес к устному народному творчеству обско-угорских народов следующих конкурсантов:

– Аликову Ангелину и Аликову Анжелику из  с. Казым Белоярского района;

– Юмина Александра и Юмину Ульяну из с. Ванзеват Белоярского района;

–  Игишева Максима, Игишеву Дарину и Канева Николая из  с. Казым Белоярского района;

– Федоркив Марию из г. Ханты-Мансийска;

– Евтеева Павла из г. Ханты-Мансийска;

– Балашову Елену из п. Аган Нижневартовского района.

Организаторы благодарят педагогов,  воспитателей, родителей и бабушек, которые откликнулись и приняли в конкурсе участие вместе с детьми.

Тамара Мерова

 

 

12.12.2022

12.12.2022