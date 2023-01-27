Лаборатория традиционного танца
Окружной Дом народного творчества приглашает 4 февраля в 16 часов на просветительское занятие «Лаборатория традиционного танца».
Нашим гостям представится уникальная возможность узнать о секретах и тонкостях исполнения традиционной хореографии обских угров от мастеров фольклора коренных малочисленных народов Севера.
Известно, что главные исполнители традиционной хореографии у ханты и манси всегда были мужчины, которые также исполняли и танцы женских персонажей. При этом пластика движений кардинально отличалась друг от друга.
Народный мастер России Яков Тарлин и кандидат исторических наук, этнограф Тимофей Молданов научат всех желающих выполнять основные танцевальные фигуры, сочетающие разные движения рук и корпуса.
Эксперты продемонстрируют основные линии мужского и женского танцев и объяснят в чем заключаются различия в их исполнении.
Ждем вас 4 февраля по адресу: ул. Гагарина, 10, 3 этаж, хореографический зал.
Стоимость: 200 руб.
Ссылка по приобретение билетов: https://clck.ru/33NAa7
Возрастное ограничение: 6+
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