В Ханты-Мансийске в марте соберутся лучшие оленеводы Югры
Ханты-Мансийск в восьмой раз станет местом проведения Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры. Спортивные состязания пройдут на площадке конноспортивного клуба «Мустанг».
4 марта лучшие представители оленеводческих районов Югры будут соревноваться в знании теории в области оленеводства. Они ответят на вопросы по основам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, о методах их содержания и разведения, основным болезням, смогут поделиться знаниями, которые народы ханты и манси передают из поколения в поколение.
В самой зрелищной части Конкурса, которая пройдет 5 марта, югорские оленеводы продемонстрируют свое мастерство в спортивном многоборье: метании тынзяна (аркана) на хорей, гонках на оленьих упряжках, гонках на лыжах за оленем, гонках на охотничьих лыжах («подволоках») с установкой капкана. Для женщин пройдут дополнительные конкурсы по укладке и перевозке дров на нарте, снаряжению и разборке оленьей упряжи.
Среди мужчин и женщин победителей определят в номинациях «Абсолютный чемпион» и «Чемпион многоборья», вручат награды за лучшие производственные показатели. Кроме того, назовут ветерана оленеводства и самого молодого оленевода, подведут итоги конкурсов «Лучшее национальное жилище», «Лучшая упряжка», «Лучшая национальная кухня».
Заявки на участие в Конкурсе от оленеводов, проживающих на стойбищах автономного округа, принимают до 10 февраля 2023 года. Перечень необходимых документов.
Для гостей и болельщиков спортивного праздника организаторы конкурса подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. База конноспортивного клуба «Мустанг» превратится в настоящее стойбище с самобытным северным колоритом. Здесь будет работать ярмарка югорских предпринимателей, на которой будут представлены сувениры ручной работы, национальная обувь и одежда, в ассортименте местные дикоросы, рыбные и мясные деликатесы, продукция оленеводческих хозяйств. В программе – выступления творческих коллективов города, катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки и многое другое.
Церемония открытия Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры состоится 5 марта в 10:00.
Дополнительная информация по организационным вопросам: Аюпова Зарина Рустамовна, консультант отдела по работе с территориями традиционного природопользования Депнедра и природных ресурсов Югры, тел.(3467) 36-01-10 (доб.3028), e-mail: AyupovaZR@admhmao.ru
Приглашаем жителей и гостей Ханты-Мансийска на уникальный культурно-спортивный праздник народов Севера Югры 5 марта 2023 года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Еловая, 34, конноспортивный клуб «Мустанг».
Вход свободный.
Депнедра и природных ресурсов Югры