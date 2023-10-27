Ханты-Мансийск примет международную олимпиаду по физике
Правительство Югры в рамках очередного заседания, которое прошло под председательством главы региона Натальи Комаровой, одобрило создание сразу двух новых организационных комитетов — по подготовке и проведению Международной физической олимпиады с участием стран СНГ, ШОС, БРИКС, а также II Всероссийского форума «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка».
По словам директора окружного департамента образования и науки Алексея Дренина, большой проект по проведению международных олимпиад школьников на территории Российской Федерации реализуется Министерством просвещения по поручению Президента Владимира Путина.
«Югре предложено стать постоянной площадкой по проведению ежегодной международной олимпиады по физике. Проводить мы ее будем совместно с Московским физико-техническим институтом. Ожидаем команды стран БРИКС, ШОС и СНГ», — поделился Алексей Дренин.
Отметим, это будет первая Международная научная олимпиада по физике с участием представителей ШОС, БРИКС и СНГ. Ее примет Ханты-Мансийск с 3 по 11 декабря в очном формате. Участниками станут 100 детей из сборных команд стран-участниц, среди которых по результатам различных заданий будут выявлены сильнейшие.
«Ключевая задача олимпиады — выявление и развитие у обучающихся интереса к изучению точных наук, поддержка талантливых детей», — подчеркнула Наталья Комарова.
Напомним, Международная физическая олимпиада (IPhO — International Physics Olympiad) — ежегодные международные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран.
II Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» состоится в 2024 году в Ханты-Мансийске. Первый форум прошел в этом году в Чеченской Республике.
«Ханты-Мансийский автономный округ — один из лидеров в области инклюзивного образования. В рейтинге качества жизни АСИ по направлению “Инклюзивность и равенство” Югра на пятой позиции среди регионов страны. Задача форума — предложить новые идеи для развития инклюзивного образования в России, расширить горизонты возможностей детей», — отметила губернатор.
Правительство Югры