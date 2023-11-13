Библиотечной ассоциации Югры – 5 лет!
17 ноября (пятница) в Государственной библиотеке Югры состоится торжественное мероприятие, посвященное 5-летию со дня образования Библиотечной ассоциации Югры.
Библиотечная ассоциация Югры – первая региональная общественная организация, представляющая интересы юридических и физических лиц, профессионально связанных с библиотечной отраслью Югры.
За прошедшее 5-летие ассоциация стала активным участником профессиональной и общественной жизни: работает в рамках секции «Библиотечные общества и ассоциации», обменивается опытом, выстраивает взаимодействия с лидерами общественных библиотечных объединений, органами власти, представителями социальных групп, генерирует и успешно реализовывает новые социально значимые проекты в интересах граждан.
На торжественное мероприятие приглашены члены Библиотечной ассоциации Югры и партнеры ассоциации.
В программе мероприятия состоится награждение самых активных участников Библиотечной недели, которая прошла на территории автономного округа в период с 22 по 28 мая 2023 года. В этом году впервые среди библиотек Югры был объявлен конкурс «Библиотека года» и на мероприятии будут объявлены победители по номинациям «Самая лучшая детская библиотека», «Самая лучшая сельская библиотека», «Самая лучшая универсальная библиотека», «Самая лучшая центральная библиотека».
В рамках торжественного мероприятия состоится обмен благодарственными письмами и поздравлениями.
Ждём вас 17 ноября (пятница) с 14:00 до 14:50, по адресу: ул. Мира, 2 (Окружная библиотека).
Доп. информация: Миронова Ирина Владимировна, президент Библиотечной ассоциации Югры, тел.: +7(3467)33-33-21, доб.307.
“Государственная библиотека Югры”