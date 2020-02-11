«Слово о Югре» в музее «Торум Маа» в «Ночь искусств» 3 ноября 2020

  • Русский
«Слово о Югре» в музее «Торум Маа» в «Ночь искусств» 3 ноября 2020

Программа музея «Слово о Югре» акции «Ночь искусств – 2020» представлена на двух площадках: на экспозиции под открытым небом и в группе  музея ВКонтакте и посвящена 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Программы и выставочные проекты на главной экспозиции музея познакомят с легендами берестяного чума и традиционным образом жизни коренных народов Севера, расскажут о деятельности «красного» чума в автономном округе, откроют секреты народной медицины обских угров…и не только.

Вечерний стрим «Слово о Югре» на онлайн-площадке музея в социальной сети ВКонтакте приглашает всех желающих на разговор на языке поэзии и музыки о традициях и современности, о настоящем и будущем, о югорской земле и ее жителях, о самом дорогом и важном. 

Пнд, 11/02/2020 - 09:45

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 