«Слово о Югре» в музее «Торум Маа» в «Ночь искусств» 3 ноября 2020

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Программа музея «Слово о Югре» акции «Ночь искусств – 2020» представлена на двух площадках: на экспозиции под открытым небом и в группе музея ВКонтакте и посвящена 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Программы и выставочные проекты на главной экспозиции музея познакомят с легендами берестяного чума и традиционным образом жизни коренных народов Севера, расскажут о деятельности «красного» чума в автономном округе, откроют секреты народной медицины обских угров…и не только.
Вечерний стрим «Слово о Югре» на онлайн-площадке музея в социальной сети ВКонтакте приглашает всех желающих на разговор на языке поэзии и музыки о традициях и современности, о настоящем и будущем, о югорской земле и ее жителях, о самом дорогом и важном.