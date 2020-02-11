В Окружном Доме народного творчества состоялся семинар по обрядовому комплексу северных ханты

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В Окружном Доме народного творчества состоялся семинар по обрядовому комплексу северных ханты
рисунок Никиты Ляшкорисунок Никиты Ляшко
рисунок Никиты Ляшко

 29 октября Окружной Дом народного творчества стал организатором проведения online-семинара «Ритуальная церемония «Медвежьи игрища», который состоялся в дистанционном формате в Ханты-Мансийске. Открыл семинар Тимофей Алексеевич Молданов, исполнив песню собственного сочинения на хантыйском языке.

С приветствием к участникам обратилась Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», член Экспертного совета при ФАДН России, председатель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики в Коми: «Отрадно, что такой семинар проходит в Дни родственных финно-угорских народов. Эти дни, как правило, всегда наполняются такими содержательными научными, выставочными мероприятиями, демонстрирующими, что культура и языки финно-угорских и самодийских народов развиваются точно так же, как и нематериальное культурное наследие народов уральской языковой семьи. Сохранением одного из значимых объектов культурного наследия обских угров – медвежьих игрищ – много лет успешно занимается наш друг и надежный партнер – Окружной Дом народного творчества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Его проект «Окружная школа Медвежьих игрищ» поистине уникален в области сохранения празднично-обрядовой культуры обских угров. И очень важно, что на занятиях руководитель школы Тимофей Алексеевич Молданов вместе с детьми изучает песни, танцы, сценки на основе аутентичного материала, готовит к публикации методические пособия на основе репертуара медвежьих игрищ».

Эксперты, принявшие участие в семинаре, представили исследовательские подходы, опытные приемы по сохранению обрядовой традиции «Медвежьи игрища».

Штефан Дудек, доктор философии, доцент автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге», старший научный сотрудник Арктического Центра Университета Лапландии и Центра арктических и сибирских исследований Социологического института РАН, выступил с лекционным материалом «Визуальная антропология медвежьих игрищ – методы аудиовизуальной фиксации», представив некоторые обобщения в методологии фиксации и документирования Медвежьих игрищ, учитывая визуальные аспекты ритуала, и как они соотносятся с визуальными аспектами в видеоматериале.

Дмитрий Ветров, магистрант Высшей школы практических исследований, в своем докладе попытался проследить эволюцию обрядового комплекса и показать его изменчивость в соотношении с другими народами, как продукт транс-культурного диалога.

Анна Гриневич, кандидат филологических наук, научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт филологии» СО РАН (г. Новосибирск), в своем выступлении на примере текстов из репертуара Медвежьих игрищ продемонстрировала эмоциональный код, который демонстрирует мотивы, побуждающие к действию и развитию сюжета.

Юлия Шанина, аспирант факультета антропологии автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге», представила стратегии сохранения, особенности организации и проведения Медвежьих игрищ на примере обряда, состоявшегося в 2016 году в с.п. Русскинская (Сургутский район).

Тимофей Молданов, руководитель Окружной школы Медвежьих игрищ, в лекционной части семинара представил классификацию персонажей Медвежьих игрищ, разделяющуюся на две основные группы: «персонифицированные» и «неперсонифицированные» духи. В практической части Тимофей Алексеевич выступил с сообщением «Медвежьи игрища: пути развития», где на примере деятельности Окружной школы Медвежьих игрищ представил различные формы и методы, способствующие сохранению и развития обряда.

Алексей Рещиков, руководитель клубного формирования «Окружная школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов» поделился своим опытом работы по переложению песен из репертуара медвежьих игрищ на ноты.

В завершение семинара участникам представили видеофильм об обряде «Медвежьи игрища», организованный Окружным Домом народного творчества в 2019 году. Также, была показана презентация научно-методической литературы, изданной Окружным Домом народного творчества за последние два года.

«Большое спасибо за возможность участвовать в конференции. Доклады были разнообразны и интересны. В надежде дальнейшего плодотворного сотрудничества» - подытожил Штефан Дудек, один из участников on-line семинара.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры Окружной Дом народного творчества

рис. Костылевой Варвары

рисунок Никиты Ляшкорисунок Никиты Ляшко
рисунок Никиты Ляшко
рисунок Никиты Ляшкорисунок Никиты Ляшко
рисунок Никиты Ляшко
Пнд, 11/02/2020 - 10:23

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