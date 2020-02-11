Снегоплавильный комплекс исключает загрязнение почвы

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Сообщество «Югра» провели онлайн-конференцию с участием губернатора Югры Натальи Комаровой на тему «Зимняя безопасность». О ходе подготовки к осеннее-зимнему периоду 2020-2021 гг, на вопросы жителей округа отвечали главы муниципальных образований региона. Речь шла об экологии, уличном освещении, защите животных и о многом другом.
Экологическая безопасность
Наступила зима, дороги посыпают химическим реагентом, жительница Ханты-Мансийска спрашивает, куда этот снег вывозится, поскольку вредные вещества могут со снегом попасть в реки и почву. На этот вопрос дал комментарий директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия
Александр Сергеев:
- В зимний период с улиц, площадей и домовых территорий Ханты-Мансийска порядка 1 млн. кубов снега вывозится на полигон. Основной организацией выполняющей зимнюю эксплуатацию дорог и улиц, является муниципальное дорожное эксплуатационное предприятие. Ранее грязный снег вывозился на необорудованные земельные участки, естественно - это влияло на окружающую среду.
И в 2018 году администрация города совместно с муниципальным дорожным предприятием построили снегохранильный комплекс, куда вошла снегоплавильная установка и площадка для хранения снежных масс. Мощность установки 200 кубометров в час. В период интенсивных снегопадов, используется площадка, для накопления снежных масс. Данный снегоплавильный комплекс позволяет исключить негативное влияние на почву. Талые воды отводятся в очистные сооружения с помощью канализационной системы.
Чистая вода
В посёлке Леуши Кондинского района запущены в эксплуатацию водоочистные сооружения и была проведена реконструкция водосетей. Таким образом, это позволило в населённом пункте улучшить водоснабжение.
Также в Нижневартовске открылась станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, что позволило отказаться от хлорированной питьевой воды. Тем самым обеспечили экологическую безопасность окружающей среды.
Освещение улиц
Жители Нефтеюганска пожаловались на отсутствие освещения 12 мкр, дети ходят в школу по тёмной улице. Дорога до школы № 9 и к реабилитационному центру не оснащена столбами освещения. Ранее на этом участке производились ремонтные работы ям, так они и остались не ликвидированными. Помимо этого на некоторых участках осуществляется выгул собак, всё это предоставляет огромную опасность для юных горожан.
Наталья Комарова поддержала жительницу Нефтеюганска в этом требовании и предоставила слово главе города Сергею Дегтяреву, при этом отметив, что ранее они с главой Нефтеюганска уже обсуждали эту тему.
Глава города Сергей Дегтярев:
- У нас действительно есть проблемы в определённой степени с рядом освещений города Нефтеюганска, они сложились не за один день. На сегодняшний день полностью найден путь решения. До конца года будет заключено конституционное соглашение, в соответствии с которым мы надеемся, что будет полностью инвестировано освещение улично-дорожной сети города Нефтеюганска. В первую очередь будут сделаны те участки, которые сегодня наименее освещены. Конституционное соглашение подразумевает не только реконструкцию имеющихся на сегодняшний день световых объектов, но и строительство ряда новых объектов. Сейчас для того чтобы решить проблему 12 мкр. были приняты временные меры. Мы не отключаем приборы наружного освещения, прилегающие к этому проходу.
Проблемы с освещением существует и в Нижневартовске. Глава муниципалитета Василий Тихонов пообещал что, все неполадки и проблемы при привлечении инвесторов и с учётом средств бюджета города будут устранены.
Бездомные животные
Жителей округа обеспокоены и большим количеством бездомных собак. Так НКО «Дай лапу» активно решает вопросы по надзору за бездомными животными. Они открыли центр помощи «Переправа» и снимают уроки о надлежащем уходе за животными. Также сейчас в Ханты-Мансийске и Советском районе на строительство приютов для бездомных животных предоставлены земельные участки.
Николай МЕРОВ
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