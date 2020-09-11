О предоставлении жилищной субсидии коренным жителям Югры

- Русский
С 2006 года в автономном округе действует программа по обеспечению жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Благодаря господдержке за эти годы немало семей народов ханты, манси и лесных ненцев смогли улучшить свои жилищные условия.
Тем не менее жилищный вопрос до сих пор остаётся одним из самых сложных. Мы попытались выяснить, сколько семей из числа коренных народов сегодня состоят в данной программе, в каком году планируется закрыть данную очередь, какие средства заложены на этот год и т.д. Эти и другие вопросы мы адресовали специалистам АО «Ипотечное агентство Югры», которые на сегодня осуществляют порядок реализации мероприятия «Предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подавшим до 31 декабря 2013 года заявления на получение мер государственной поддержки».
Сегодня мы представляем ответы специалистов Ипотечного агентства Югры.
1. Сегодня в едином списке на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подавшим до 31 декабря 2013 года заявления на получение мер государственной поддержки, числится более 2 000 семей. В каком году планируется закрыть данную очередь?
По состоянию на 14 октября 2020 года, в едином списке участников мероприятия «Предоставление субсидий на приобретение или строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подавшим до 31 декабря 2013 года заявление на получение мер государственной поддержки» состоит 2 082 участника, из которых 174 семьям направлены уведомления на право получения субсидии в текущем финансовом году. Продвижение списка претендентов зависит от объёма финансирования данного мероприятия.
2. Расскажите, пожалуйста, подробно, как сегодня проходит порядок, предоставления данной субсидии. Какую помощь могут оказать специалисты Ипотечного агентства получателям субсидии при покупке жилья?
С целью получения субсидии граждане в предстоящем году представляют в Агентство заявление о её предоставлении в планируемом финансовом году.
Из числа граждан, подавших заявление о предоставлении субсидии, а также представивших документы по приобретённому жилому помещению с целью получения субсидии, формируется список граждан, изъявивших желание получить субсидию в текущем году, в хронологической последовательности, исходя из даты подачи заявления на получение субсидии и его регистрационного номера. В первую очередь, в данный список включаются граждане, предоставившие до 31 декабря предшествующего года документы по приобретённому жилому помещению с целью получения субсидии.
Право гражданина на получение субсидии в текущем году удостоверяется уведомлением.
Срок действия уведомления составляет 15 календарных дней со дня его получения (для граждан, совершивших сделку по приобретению жилого помещения), и 90 календарных дней со дня его получения (для граждан, не совершивших такую сделку), при этом в срок действия такого уведомления не включается период режима повышенной готовности в автономном округе, установленный губернатором автономного округа в 2020 году с целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Срок действия уведомления, выданного после 1 сентября текущего года, не может быть более 20 декабря текущего года.
Участник в течение срока действия уведомления представляет в Агентства для принятия решения о выдаче субсидии заявление о перечислении субсидии, а также документы и сведения согласно уведомления.
В течение 10 рабочих дней со дня поступления от заявителя документов и сведений, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, принимается решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидии.
3. На сайте Ипотечного агентства ежемесячно публикуется информация о том, сколько семей из числа КМНС получили субсидию, и какая сумма на эти цели была затрачена. Какая сумма в целом планируется на эти цели в текущем 2020 году? За какой год по подаче заявления получают субсидию семьи из числа КМНС в этом году.
В текущем году в число претендентов на получение субсидии включены все граждане, предоставившие до 31 декабря 2019 года документы по приобретению жилого помещения с целью получения субсидии. Также в этом году в число претендентов на получение субсидии включены граждане, признанные участниками мероприятия до 4 апреля 2012 года и изъявившие желание получить субсидию в текущем году (предоставившие заявление в 2019 году о намерении воспользоваться субсидией в 2020 году), в хронологической последовательности, исходя из даты подачи заявления на получение субсидии.
Объём финансирования мероприятия «Предоставление субсидии на приобретение или строительства жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подавшим до 31 декабря 2013 года заявления на получение мер государственной поддержки» на 2020 год составляет 1 867 748 136, 63 рубля.
4. Где чаще всего покупают жильё семьи, которые проживают в сельской местности? Много ли семей предпочитают строить жильё, а не покупать?
Участники категории граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, подавшим до 31 декабря 2013 года заявления на получение мер государственной поддержки, проживающие в сельской местности, преимущественно предпочитают приобретать жилое помещение непосредственно в местности, в которой проживают.
В 2020 году участники улучшили свои жилищные условия путём:
- заключения договоров «Купли-Продажи» – 81, 82 % участников;
- заключения договоров долевого участия в строительстве – 16, 14 % участников;
- индивидуальное строительство жилого помещения – 2, 04 % участников.
5. С какими трудностями чаще всего сталкиваются семьи при приобретении жилья, при оформлении сделки «Купли-Продажи»?
Трудности, возникающие у участников при оформлении сделки «Купли-Продажи» в основном касаются вопроса либо оформления самой сделки, либо выбора приобретаемого жилого помещения.
6. На сайте Ипотечного агентства Югры в едином списке стоят граждане, подавшие заявления ещё в 2006 году. По каким причинам или обстоятельствам эти семьи до сих пор не могут приобрести или построить жильё?
Поскольку данные участники не предоставили в Агентство дополнительное заявление, подтверждающее намерение воспользоваться субсидией в планируемом финансовом году и/или документы по приобретённому жилому помещению с целью получения субсидии, в текущем году они не были включены в число претендентов на получение субсидии.
Совокупность обстоятельств, в которых оказываются граждане, влияет на возможность приобретения жилого помещения участником. Следовательно, участники, исходя из индивидуальной ситуации, не предоставляют в Агентство дополнительное заявление, подтверждающее намерение воспользоваться субсидией в планируемом финансовом году и/или документы по приобретённому жилому помещению с целью получения субсидии. Однако они могут обратиться с таким заявлением на следующий финансовый год или предоставить документы по приобретённому жилому помещению.
7. Согласно программе, гражданам, стоящим в очереди, необходимо написать заявление о предоставлении субсидии в планируемом финансовом году, но в едином списке есть граждане, которые не написали данное заявление. Означает ли это, что они смогут получить господдержку в этом году?
Право гражданина на получение субсидии в текущем году удостоверяется уведомлением.
Решение о предоставлении уведомления принимается в соответствии со списком граждан, предоставивших до 31 декабря предшествующего года документы по приобретённому жилому помещению с целью получения субсидии, в пределах утверждённых лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Следовательно, если участник не написал заявление о предоставлении субсидии в планируемом финансовом году, не предоставил до 31 декабря предшествующего года документы по сделке, уведомление на право получение субсидии в текущем году ему не может быть направлено.
8. Как вы взаимодействуйте с гражданами, так называемыми «молчунами», которые не выходят на связь и не подают заявление и другие необходимые документы?
На постоянной основе специалистами Агентства ведётся работа по мониторингу участников на предмет актуальности телефонных номеров, контактных данных, осуществляется поиск участников мероприятия в социальных сетях и через органы местного самоуправления.
На официальном сайте Агентства, а также страничках в социальных сетях регулярно публикуется информация для участников, в том числе о необходимости предоставления дополнительного заявления о предоставлении субсидии в планируемом финансовом году, а также необходимости информирования Агентства в случаи изменения контактных данных.
Согласно порядку реализации мероприятия, участник обязан уведомить уполномоченную организацию об изменении обстоятельств, которые могут повлиять на получение господдержки в течение 30 календарных дней с момента наступления таких обязательств.
Уполномоченная организация не несёт ответственности за неполучение информации и уведомлений в случае если участник мероприятия сменил адрес для получения почтовой корреспонденции и не уведомил уполномоченную организацию об этом.
9. Порядок предоставления субсидии утвержден приложению 16 к постановлению Правительства Югры от 5 октября 2018 г. № 346-п. В этом порядке установлены разные понятия: «участник мероприятия» (тот, кто подал заявление на предоставление субсидии) и «члены его семьи». Если снимается с учёта участник мероприятия, то вместе с ним из жилищной программы выбывают и члены его семьи. По Вашему мнению, нужно ли в этой части доработать порядок предоставления субсидии, чтобы не нарушить законные права остальных членов семьи? Много ли семей коренных народов выбыло из списка по такой причине?
Порядок устанавливает правила и условия предоставления субсидии, а также формулировки и толкование. Согласно порядка, толкование понятия «участник мероприятия» указан в нижеследующем:
«участник мероприятия» – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, отнесённый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации», к коренным малочисленным народам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, постоянно проживающий на территории автономного округа, нуждающийся в улучшении жилищных условий, подавший до 31 декабря 2013 года заявление на получение мер государственной поддержки, а также члены его семьи».
В целях предоставления субсидии к членам семьи участника мероприятия относятся проживающие совместно с участником его супруг (супруга), родители, дети. Иные граждане могут быть признаны членами семьи участника мероприятия в судебном порядке.
В случае смерти заявителя, претендующего на предоставление субсидии, либо вступления в силу решения суда об объявлении его умершим, о признании безвестно отсутствующим, право на получение субсидии в соответствии с Порядком переходит к члену его семьи, включённому в заявление на предоставление субсидии и соответствующему условиям и требованиям, установленным Порядком.
В соответствии с пунктом 5 Приложения 16 – «граждане исключаются из списка участников» по указанным в данном пункте основаниям, а именно:
1) подачи ими заявления об исключении из списка;
2) утраты оснований, дающих право на получение субсидии в соответствии с Порядком (за исключением утраты нуждаемости в связи с приобретением жилых помещений в целях получения субсидии в соответствии с Порядком);
3) отсутствие гражданства Российской Федерации;
4) получения гражданами, подавшими заявление на получение субсидии до 31 декабря 2010 года, и/или членами семьи субсидий, социальных выплат из бюджетов всех уровней, направленных на улучшение жилищных условий;
5) получения гражданами, подавшими заявление на получение субсидии после 31 декабря 2010 года, и /или членами его семьи государственной поддержки на приобретение (строительство) жилых помещений за счёт средств бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случаев направления Материнского (семейного) капитала и/или Югорского капитала на улучшение жилищных условий (в том числе за пределами автономного округа), получения за счёт средств бюджета автономного округа компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам, заключённым до 31 декабря 2013 года, в том числе рефинансированным после указанной даты, также приобретения жилого помещения большой площади, получения в установленном порядке гражданами, имеющими трёх и более детей, земельного участка бесплатно в собственность для строительства индивидуального жилого дома;
6) выезда гражданина, претендующего на получение субсидии, и членов его семьи в другой субъект Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) выявления в представленных документах и заявлениях не соответствующих действительности данных;
8) отказа в предоставлении субсидии, принятого на основании пункта 19 порядка;
9) непредставления документов в период действия уведомления, указанных в пункте 14 порядка;
10) неоднократного (более двух раз) неполучение уведомления;
11) смерти гражданина (с учётом положений пункта 6 порядка).
Таким образом, в случае исключения граждан из Единого списка участников мероприятия, члены его семьи также будут исключены из числа участников, исходя из условий Порядка.