Ушёл из жизни Великий художник народа ханты

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Сегодня, 9 ноября, на 86 году жизни не стало известного хантыйского художника с мировым именем Геннадия Степановича Райшева.
Геннадий Степанович родился 1 ноября (по паспортным данным 18 ноября 1934 года) в деревне Сивохребт Самаровского района Остяко-Вогульского национального (ныне Ханты-Мансийского автономного) округа на месте слияния двух рек – Салыма и Оби.
В своём творчестве Геннадий Райшев прошёл путь от реализма до символизма, создав свыше 20 тысяч картин.
Основная коллекция произведений находится в галерее-мастерской художника в городе Ханты-Мансийске. Также его картины хранятся в музее изобразительных искусств города Тюмени, Сургутском художественном музее, Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, Карпинском краеведческом музее, Свердловском, Алтайском художественных музеях, собраниях Третьяковской галереи, Российской академии художеств.
Геннадий Степанович Райшев – член-корреспондент Российской академии художеств (2007), Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (с 1996), Заслуженный художник России (с 2006), Почётный академик Академии искусств и художественных ремёсел им. Демидовых (1998).
Удостоен премии «Звезда утренней зари» депутатской Ассамблеи народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (1993).
Награжден Золотой медалью (2005) и орденом «За служение искусству» (2011), медалью «Шувалов» (2014) Российской академии художеств, Золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» (2014) Союза художников России.
Г.С. Райшев – Почётный гражданин города Карпинска (1997), Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2004).
Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Мы, журналисты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», выражаем слова соболезнования родным и близким.
Геннадий Степанович навсегда останется в памяти почитателей его таланта Великим художником народа ханты.