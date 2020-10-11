В Югре продолжается подготовка к проведению всероссийской переписи населения

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В Югре продолжается подготовка к проведению всероссийской переписи населения
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Во всех 22 городских округах и муниципальных районах автономного округа для организации, координации и оперативного решения вопросов по подготовке к переписи созданы и работают межведомственные комиссии. Специалистами оценивается состояние уличного и адресного хозяйства, определяются объекты для размещения переписных и стационарных участков, осуществляется подбор и обучение временного персонала, привлекаемого к сбору сведений о населении.

 

Напомним, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг.

 

При этом будет организована традиционная работа с переписчиками – личное посещение на дому. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.  

 

Также граждане смогут воспользоваться и специально подготовленными для переписи населения компьютерами в офисах многофункциональных центров. В случае необходимости можно будет обратиться к помощи волонтеров. Планируется, в регионах России также будут подготовлены мобильные переписные участки на различных предприятиях.

 

Напомним, переписные листы различных форм будут включать вопросы о родственниках, семейном положении, поле, возрасте, месте рождения и др. Для определенных граждан необходимо будет указать данные о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни. Также будет организован опрос людей, временно находящихся в России.

Предварительные итоги переписи станут известны в октябре 2021 года. Окончательные результаты будут опубликованы в 4 квартале 2022 года.

Подробная информация о всероссийской переписи размещена на сайте департамента экономического развития Югры. С переписными листами можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

 

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Втр, 11/10/2020 - 09:37

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