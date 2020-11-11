Правительство Югры утвердило отчет губернатора о работе в 2020 году

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Распоряжение об отчете губернатора Югры о результатах деятельности окружного правительства за 2020 год утвердили члены высшего органа исполнительной власти региона 7 ноября.
«Распространение новой коронавирусной инфекции в текущем году стало вызовом и для региональной экономики, и для общественных отношений. В сложившихся экономических условиях основными ориентирами, приоритетами деятельности правительства Югры стали обеспечение финансовой устойчивости, достижение национальных целей развития, реализация мероприятий, связанных с профилактикой, недопущением распространения, устранением последствий распространения коронавирусной инфекции», – сказала губернатор Наталья Комарова, комментируя рассмотрение документа.
По ее словам, в числе реализуемых в автономном округе мер – решения в области здравоохранения, социальной поддержки наименее защищенных слоев населения, субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций и социальных организаций, муниципалитетов.
На реализацию 52 региональных проектов, ориентированных на достижение целей, показателей, результатов национальных проектов, в 2020 году в Югре направлено свыше 34 миллиардов рублей.
«В базовой для автономного округа нефтяной отрасли, несмотря на ограничительные меры, удалось не допустить падения объемов добычи нефти. Они остаются на уровне прошлого года. При этом увеличено производство нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом», – констатировала Наталья Комарова.
При этом она отметила положительную динамику естественного прироста населения во всех муниципалитетах. По коэффициенту естественного прироста регион занимает 6 место среди субъектов России. Югра имеет и высокие показатели по коэффициенту рождаемости, заняв 10 позицию в стране.
Среднедушевые доходы населения и уровень средней заработной платы в автономном округе превысили среднероссийские показатели в 1,5 и 1,6 раза, соответственно.
В свою очередь директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис отметил, что, несмотря на сложность условий в 2020 году, принятые правительством автономного округа меры по достижению национальных целей развития подтвердили свою эффективность, основной ориентир государственной политики остался неизменным – здоровье и благополучие населения региона.
«За период реализации портфеля проектов «Демография» доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет увеличилась с 74,7 до 98,3 процента. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 2 273 человека от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 707 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых», – сообщил он.
За период реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» численность занятых в сфере МСП увеличилась до 206 тысяч человек. В регионе зарегистрировано 204 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сферах образования, социального обслуживания, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, занятости населения. Все они признаны социальными предприятиями.
В соответствии с мероприятиями портфеля проектов «Жилье и городская среда» в 2020 году в Югре из 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья переселены свыше 5 тысяч человек.
Планируется благоустроить 194 объекта различного назначения, до конца нынешнего года – 64 общественные территории и 79 дворов.
В соответствии с портфелем проектов «Экология» в 2020 году доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась с 71 процента до 86 процентов.
В соответствии с мероприятиями портфеля проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, увеличилась до 75,6 процента. Введено в эксплуатацию 70 километров дорог. Доля населенных пунктов, обеспеченных постоянной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием, составляет 44 процента в общем количестве населенных пунктов региона.
В рамках реализации портфеля проектов «Цифровая экономика» доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти и бюджетными учреждениями в цифровом виде в 2020 году составит 30 процентов. В текущем году к интернету подключено 113 социально значимых объектов. Обучение по различным программам и курсам прошли 2,5 тысячи югорчан.
При реализации портфеля проектов «Образование» в 2020 году до 80 процентов увеличилась доля детей 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием. Создано 4,5 тысячи новых мест допобразования, в том числе 2 тысячи мест технической и естественнонаучной направленности.
«Активное участие граждан способствовало увеличению доли городов с благоприятной городской средой с 31 процента до 38 процентов, – подчеркнул Николай Милькис. – Доступ к предоставлению услуг в социальной сфере обеспечивается в том числе негосударственными организациями. К концу 2020 года будет передано 52 услуги. В нынешнем году в среднем каждый восьмой житель Югры получит услугу у негосударственного поставщика».
Реализация государственных программ автономного округа позволила оказать поддержку наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции отраслям экономики, системообразующим организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства, югорчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова добавила, что в нынешнем году была проведена серьезная работа по совершенствованию системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС), мер государственной поддержки для данных категорий югорчан. В частности, внесены изменения в концепцию устойчивого развития КМНС, на этапе подготовки находится план по ее реализации на ближайшую пятилетку.
«Семь государственных программ дополнено 15 мероприятиями, направленными на развитие коренных малочисленных народов. Считаю важным, что представители общественности из числа этой категории имеют возможность участвовать в совершенствовании мероприятий государственных программ и активно используют эту возможность. С учетом предложений представителей общественных организаций в текущем году увеличены размеры субсидий для приобретения материально-технических средств, упрощены условия предоставления субсидий для приобретения северных оленей, введена компенсация расходов на оплату обучения для получения права управления самоходными машинами и маломерными судами, пересмотрена система субсидирования обустройства земельных участков, территорий традиционного природопользования», – сказала Людмила Алферова.
Отметим, что для повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Это стало возможным, благодаря реализации проекта по созданию IT-стойбищ.
В 2020 году были открыты IT-школы-детские сады в Белоярском и Сургутском районах.
В ходе заседания члены правительства поддержали распоряжение об отчете губернатора. Документ направлен на рассмотрение в окружной парламент.
«Только обеспечив положительную динамику по всему кругу показателей уровня доходов населения, мы сможем сказать о восстановлении экономики, выполнении общенационального плана действий», – акцентировала внимание членов правительства Наталья Комарова.