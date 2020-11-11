Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Диалог культур»

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Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Диалог культур»
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Молодежный этнокультурный конкурс «Диалог культур» стартовал в России 9 ноября. Мероприятие продлится до 28 ноября 2020 года. Его проводит Федеральное агентство по делам национальностей России.

Цель конкурса – создание молодёжного межкультурного коммуникативного пространства, способствующего гармонизации межнациональных отношений, сохранение и развитие культуры народов, формирование позитивного международного имиджа Российской Федерации.

Конкурс поможет выявить и представить широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов на национальных и русском языках.

Конкурс проводится по 8 номинациям: «Рисунок на национальную тематику», «Декоративно прикладное искусство», «Национальные виды спорта», «Национальный костюм», «Блюда национальной кухни», «Национальная песня», «Национальный танец», «Национальный фольклор».

В конкурсе могут принять участие граждане в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурсная программа состоит из 2-х этапов: отборочного и образовательного.

По итогам отборочного тура профессиональное жюри проекта, в состав которого вошли популярные мировые исполнители, хореографы, продюсеры, телеведущие и общественные деятели, отберут 150 работ.

Прошедшие отборочный этап примут участие в образовательной программе проекта, который пройдёт с 24 по 28 ноября 2020 года с участием известных спикеров, популярных тренеров и знаменитых гостей в онлайн формате.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на специальном сайте.  

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фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Ср, 11/11/2020 - 15:55

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