Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Диалог культур»

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Молодежный этнокультурный конкурс «Диалог культур» стартовал в России 9 ноября. Мероприятие продлится до 28 ноября 2020 года. Его проводит Федеральное агентство по делам национальностей России.
Цель конкурса – создание молодёжного межкультурного коммуникативного пространства, способствующего гармонизации межнациональных отношений, сохранение и развитие культуры народов, формирование позитивного международного имиджа Российской Федерации.
Конкурс поможет выявить и представить широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов на национальных и русском языках.
Конкурс проводится по 8 номинациям: «Рисунок на национальную тематику», «Декоративно прикладное искусство», «Национальные виды спорта», «Национальный костюм», «Блюда национальной кухни», «Национальная песня», «Национальный танец», «Национальный фольклор».
В конкурсе могут принять участие граждане в возрасте от 18 до 35 лет.
Конкурсная программа состоит из 2-х этапов: отборочного и образовательного.
По итогам отборочного тура профессиональное жюри проекта, в состав которого вошли популярные мировые исполнители, хореографы, продюсеры, телеведущие и общественные деятели, отберут 150 работ.
Прошедшие отборочный этап примут участие в образовательной программе проекта, который пройдёт с 24 по 28 ноября 2020 года с участием известных спикеров, популярных тренеров и знаменитых гостей в онлайн формате.
Подробную информацию о конкурсе можно найти на специальном сайте.