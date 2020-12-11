Форум «Информационный мир Югры» объединит масс-медиа региона

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Окружной форум «Информационный мир Югры» пройдет с 17 ноября по 10 декабря в режиме онлайн.
Его участниками могут стать руководители и представители средств массовой информации, сотрудники редакций и пресс-служб, специалисты в области социальных медиа. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.
В ходе форума его участники смогут в режиме онлайн встретиться с экспертами в области медиа, известными журналистами, издателями и блогерами.
Особое место в программе форума займут стратегические сессии по формированию медиакластера по направлениям «Интернет-СМИ», «Радио», «Телевидение», «Производство видео контента: кино, ролики, клипы и т.д.», «Новые медиа».
Также на полях форума состоятся семинары по вопросам взаимодействия органов власти и средств массовой информации при освещении государственной национальной политики, профилактики терроризма и экстремизма.
21 ноября состоится встреча с губернатором Югры Натальей Комаровой, в ходе которой победители окружных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства презентуют свои проекты.