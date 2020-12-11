Форум «Информационный мир Югры» объединит масс-медиа региона

  • Русский
Форум «Информационный мир Югры» объединит масс-медиа региона

Окружной форум «Информационный мир Югры» пройдет с 17 ноября по 10 декабря в режиме онлайн.

 

Его участниками могут стать руководители и представители средств массовой информации, сотрудники редакций и пресс-служб, специалисты в области социальных медиа. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

 

В ходе форума его участники смогут в режиме онлайн встретиться с экспертами в области медиа, известными журналистами, издателями и блогерами.

Особое место в программе форума займут стратегические сессии по формированию медиакластера по направлениям «Интернет-СМИ», «Радио», «Телевидение», «Производство видео контента: кино, ролики, клипы и т.д.», «Новые медиа».

 

Также на полях форума состоятся семинары по вопросам взаимодействия органов власти и средств массовой информации при освещении государственной национальной политики, профилактики терроризма и экстремизма.

 

21 ноября состоится встреча с губернатором Югры Натальей Комаровой, в ходе которой победители окружных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства презентуют свои проекты.  

 

info@admhmao.ru

Чт, 11/12/2020 - 10:53

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 