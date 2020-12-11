Приоритетные направления доступного жилья для югорчан

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На площадке РИЦ «Югра» была организована видеоконференция с участием муниципальных образований округа. Гостем студии стал директор департамента строительства Югры – главный архитектор Кирилл Мыскин. Темой встречи послужили итоги деятельности строительной отрасли в автономном округе в этом году и планы на следующие годы.
По словам Кирилла Мыскина, перед департаментом строительства стоят достаточно масштабные задачи. В первую очередь – это улучшение жилищных условий граждан автономного округа. Цель поставлена президентом РФ и закреплена в общем плане действий, которая осуществляется в соответствии с государственной программой развития жилищной сферы.
В числе приоритетных направлений – это расселение аварийного жилья; развитие рынка наёмных домов; повышение уровня доступности жилья для граждан (в том числе с помощью ипотечного кредитования) и поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшение жилищных условиях.
Национальные проекты
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда на территории Югры» осуществляется два региональных проекта: «Жильё» и «Обеспечение, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда».
В результате нацпроекта «Жильё» в период 2019-2024 годы планируется ввести в эксплуатацию не менее 5,3 млн. квадратных метров жилья, а в 2020 году – 1 млн. 5 тысяч квадратных метров жилья. На 1 ноября в Югре уже введено в эксплуатацию порядка 600 тысяч квадратных метров жилого помещения. Кирилл Мыскин отметил, что в планах к 2030 году ввести нового жилья 12, 9 млн. квадратных метров. Это примерно 37 % от общего фонда жилья в Югре. И в итоге к 2030 году каждый пятый метр будет новым.
А в соответствии с региональным проектом «Обеспечение, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» осуществляется реализация адресной инвестиционной программой. Адресной программой автономного округа под переселение граждан из аварийного жилья признана таковым до 1 января 2017 года. В период с 2019 по 2025 годы планируется расселить 1003 многоквартирных дома, общей площадью 431 тысячи квадратных метров, в котором проживает около тридцати тысяч югорчан.
Сдача жилья в эксплуатацию
В том числе в нынешнем году планируется порядка 81 тысячи квадратных метров жилья сдать в эксплуатацию, в которых проживает примерно пять тысяч триста человек. А в 2021 году порядка 80 тысяч квадратных метров жилья получат граждане Югры. В этом году на 1 ноября уже расселено 2600 граждан, им было выделено 36 тысяч квадратных метров жилья. В общей сложности с начала реализации адресной программы было расселено порядка 72 тысяч квадратных метров.
Ещё одним очень важным направлением реализации социально-приоритетных жилищных прав, является оказание государственной поддержки на улучшение жилищных условий. В соответствии с мероприятиями такая поддержка осуществляется в виде субсидий, социальных выплат, единовременных денежных выплат на приобретение жилого помещения в собственность.
Получатели квартир по социальному найму
Среди получателей ветераны ВОВ, ветераны инвалиды боевых действий, многодетные семьи, коренные малочисленные народы Севера, работники бюджетной сферы, молодые и многодетные семьи.
На сегодняшний день все ветераны ВОВ обеспечены жильём, а также молодые семьи, участники региональной программы «Доступное жильё молодым». При этом не одна молодая семья в текущем году не исключена по достижению предельного возраста. Средства на их поддержку выделено в полном объёме.
Впервые на 2020 год установлено право на социальные выплаты взамен земельного участка семьям с детьми инвалидами. Сформированы специальные условия ипотечного кредитования. А за счёт средств бюджета автономного округа предоставляется компенсация части процентной ставки.
Николай Меров
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